Prowadzenie dużej imprezy muzycznej, emitowanej na żywo i oglądanej przez miliony widzów, to nie lada wyzwanie. Z jednej strony to prestiż i zaszczyt, z drugiej – ogromna odpowiedzialność, a także presja. Czy po latach doświadczeń, grania w serialach i występów na scenie można całkowicie pozbyć się stresu? Jeden z gospodarzy Sopot Hit Festiwal zdradza kulisy swojej pracy. Adam Zdrójkowski jeszcze nigdy nie był tak szczery.

W rozmowie z "Super Expressem" Adam Zdrójkowski wyjawił, czy stresuje się prowadzeniem tak wielkiej imprezy, odpowiada bez wahania:

To szczere wyznanie pokazuje, że nawet osoby z dużym dorobkiem scenicznym nie są wolne od emocji.

Zaufanie do ludzi za kulisami i znajomość miejsca pozwalają mu poczuć się swobodnie.

W rozmowie nie zabrakło także pytań o inspiracje i relacje z innymi prowadzącymi. Adam Zdrójkowski mocno się otworzył. Odpowiedź była natychmiastowa i pełna ciepła: Powiem tak, kocham Maćka Rocka. Adam Zdrójkowski zna Maćka Rocka od wielu lat. Zrobił na nim ogromne wrażenie już na początku kariery.

Maciek Rock od pierwszych dni moich w Polsacie, kiedy jeszcze grałem w "Rodzinie zastępczej", a on jeździł na plany, robił relacje. Moja mama ma taką historię, że Maciek Rock po prostu do nas podszedł jak do kolegów, jak do przyjaciół, już z branży. Z przecudownym charakterem, z podejściem do ludzi, do dzieci, do starszych osób. (...) Po prostu chciałbym być kiedyś w przyszłości Maćkiem Rockiem – mówi ze szczerością.