Endometrioza to przewlekła choroba, na którą cierpi wiele kobiet na całym świecie, w tym również liczne gwiazdy polskiego show-biznesu. Pomimo tego, że problem dotyka wielu osób, temat ten wciąż jest zamiatany pod dywan. Brak świadomości, późna diagnoza, a także niewystarczające wsparcie medyczne sprawiają, że kobiety latami zmagają się z bólem i poważnymi problemami zdrowotnymi.

Polskie gwiazdy, które same doświadczyły tej choroby, coraz częściej decydują się na publiczne opowiedzenie o swojej walce. Ich celem jest nie tylko wsparcie innych kobiet, ale także nagłośnienie problemu.

Jedną z kobiet, które od lat walczą z endometriozą, jest Patricia Kazadi. Artystka nie ukrywa, że choroba ma ogromny wpływ na jej życie i codzienne funkcjonowanie. O swoich zmaganiach opowiada w mediach społecznościowych, apelując o lepszą edukację w zakresie zdrowia kobiet.

Gdybym wcześniej dowiedziała się, na co choruję, to nie doszłabym do czwartego, zaawansowanego stopnia tej choroby. Po drugie, miałabym ogromne szanse na ciążę. Teraz mam małe - wyznała jakiś czas temu w wywiadzie dla Wirtualnej Polski.

Podobnie Hanna Lis, która otwarcie przyznała, że diagnoza endometriozy była dla niej trudnym momentem. Dziennikarka podkreśla, jak ważne jest, aby kobiety nie lekceważyły swoich objawów i szukały pomocy u specjalistów.

Miałam szczęście, bo zaszłam w ciąże (a nie powinnam, to akurat zakrawa na cud) , ale przede wszystkim dlatego, że trafiłam na mądrego, empatycznego lekarza, śp. profesora Tomasza Niemca, który w 1998 roku wiedział (w przeciwieństwie do większości ginekologów w Polsce) czym jest ENDOMETRIOZA. Jemu zawdzięczam przywilej bycia matką – napisała jakiś czas temu w sieci Hanna Lis.

Malwina Wędzikowska także podzieliła się swoimi doświadczeniami. W jednym z wywiadów mówiła o długiej drodze do diagnozy i tym, jak choroba wpłynęła na jej życie zawodowe oraz prywatne.

Moja historia jest po prostu historią mojej kobiecości. To jest mój życiowy stygmat i moja największa tajemnica. Ja oczywiście tę rozmowę robię dla siebie. Dzisiaj chcę po prostu uwolnić od tego stygmatu i od tego, że to jest tematem tabu cały czas, że ja co miesiąc tak naprawdę przechodzę pewnego rodzaju żałobę - wyznała Malwina Wędzikowska w programie śniadaniowym "DDTVN".

Z kolei Kasia Tusk na swoich platformach w mediach społecznościowych napisała, że warto edukować w tym temacie.

Mary Komasa i Patrycja Sołtysik również nie boją się mówić o trudach związanych z tą chorobą. W swoich postach często poruszają temat bólu, który towarzyszy endometriozie oraz problemów z dostępem do odpowiedniej opieki medycznej.

Pola Kukiz i Joanna Borov podkreślają, jak ważne jest, aby kobiety nie były pozostawione same sobie w walce z endometriozą. Obie zachęcają do dzielenia się swoimi historiami i poszukiwania wsparcia.

Każdej z nas wmawia się, że okres ma boleć, że to normalne. Ale kiedy przeszkadza on w codziennym funkcjonowaniu ciężko uwierzyć w to, że tak ma być i koniec. Nie tylko ból menstruacyjny, ale również problemy z jelitami, nerkami, bóle kręgosłupa to codzienność w „walce” z tą chorobą - pisze na instagramowym koncie Pola.

Gdy zostałam zdiagnozowana, to na początku byłam w szoku i to wypierałam. Myślałam, że jak nie będę o niej mówić, to może nie będzie tej choroby, sama zniknie albo szybko się wyleczę, bo już dostawałam wtedy leki - powiedziała modelka w wywiadzie dla medonet.pl.