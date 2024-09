Malwina Wędzikowska to jedna z bardziej znanych polskich gwiazd. Chociaż w show-biznesie jest obecna wiele lat, to mało kto wie, z jak poważną chorobą mierzy się każdego dnia. Gwiazda opowiedziała o swojej przypadłości w "DDTVN". Intymną rozmowę z 43-latką przeprowadził znany aktor, który od jakiegoś czas spełnia się jako dziennikarz śniadaniówki - Piotr Adamczyk.

Malwina Wędzikowska przyznała, że przez większość życia mierzy się z endometriozą. Niestety na trafną diagnozę gwiazda musiała czekać kilkanaście lat. Kiedy była w liceum trafiła do szpitala z poważnym stanem zapalnym. Dopiero po wielu latach wyszło, że to właśnie endometrioza "rozlała" się na wiele narządów Malwiny.

"Co miesiąc przechodzę pewnego rodzaju żałobę. Na linii życia to się dowiadywałam kilkanaście lat, bo problemy hormonalne, które miałam od tych pierwszych miesiączek, zaczęły narastać. Pamiętam, że w pierwszej klasie liceum wylądowałam w szpitalu z takim ostrym stanem zapalnym, ale takie potwierdzenie 100 proc. było po pierwszej operacji. Okazało się, że ten stan jest rozlany na inne narządy" - powiedziała Malwina w rozmowie z Adamczykiem.

Gwiazda w trakcie wywiadu opowiedziała o straszliwych atakach, które pojawiają się nagle. Malwina wyznała, jak to u niej wygląda. Opis tego, co przechodzi, jest przerażający.

"Atak zaczyna się nagle - nie jesteś w stanie się do niego przygotować. Pierwsza faza to jest, że muszę szybko iść do toalety. Potem już właściwie nie jestem w stanie z tej toalety wyjść. Drgawki, temperatura, utrata przytomności, a potem to już tylko czekasz na przyjazd karetki. Na izbie przyjęć naprawdę nie zwracasz uwagi na to, czy jesteś w piżamie, czy ci po prostu cieknie ślina z ust. Czy ludzie cię widzą w takim po prostu najbardziej skopanej wersji ciebie. Po prostu chcesz, żeby Ci pomogli, żeby na chwilę przestało boleć. Mdlejesz, wymiotujesz. To jest po prostu okrutne" - mówiła Wędzikowska.