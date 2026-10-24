Adam Zdrójkowski znów zakochany! Jakie czułości na na sopockim molo! Mamy zdjęcia

Zdrójkowski znalazł nową miłość

Adam Zdrójkowski znów ma powody do uśmiechu? Aktor, którego widzowie pokochali za rolę Kuby Boskiego w serialu "Rodzinka.pl", jeszcze niedawno mówił o życiowych zmianach i skupieniu na sobie. W lipcu poinformował, że zakończył trzyletni związek z tajemniczą partnerką. Wówczas deklarował, że nie zamierza od razu szukać nowej miłości. Jak jednak pokazują zdjęcia, życie potrafi zaskoczyć!

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Adam Zdrójkowski z nową dziewczyną w Sopocie

Nad polskim morzem aktor najwyraźniej zapomniał o całym świecie. Podczas spaceru po sopockim Monciaku towarzyszyła mu tajemnicza brunetka, a wraz z nimi przechadzała się jeszcze dwójka znajomych. Nie było mowy o chłodnym dystansie! Adam i jego wybranka trzymali się za ręce, a na ich twarzach nie brakowało uśmiechów. Towarzystwo wstąpiło również do jednej z knajpek, a później ruszyło w stronę sopockiego molo. Spacer przebiegał w wyjątkowo radosnej atmosferze. Zakochani żartowali, głośno się śmiali i szli żwawym krokiem. Dziewczyna aktora sprawiała wrażenie zapatrzonej w niego jak w obraz!

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Fanki rozpoznawały aktora. Adam chętnie pozował do zdjęć

Mimo romantycznego spaceru Adam nie zapominał o swoich fanach. Zarówno na Monciaku, jak i na molo co jakiś czas zatrzymywały go wielbicielki, które chciały zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. Aktor nie sprawiał wrażenia zniecierpliwionego. Z uśmiechem pozował do fotografii, po czym wracał do wspólnego spaceru z ukochaną.