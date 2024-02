Adamczyk nie pojawił się w sądzie. Jego była żona walczy o zwiększenie alimentów

Michał Adamczyk nie ma ostatnio najlepszej prasy. Najpierw wyszły na jaw jego problemy sprzed lat, kiedy to miał stosować przemoc wobec ówczesnej partnerki. Potem na jaw wyszły jego problematyczne relacje z byłą żoną, z która wciąż nie może dojść do porozumienia w kwestii alimentów. Do tego został dyscyplinarnie zwolniony z TVP, wcześniej jednak wyciekły jego zarobki. Okazuje się, że tylko w 2023 r. Adamczyk zarobił ponad 1,5 mln. zł. Mimo to nie chce zgodzić się na zwiększenie kwoty alimentów łożonych na 16-letnią dziś córkę. Była żona dziennikarza - Agnieszka Piechurska opowiedziała w mediach, że mimo ogromnych zarobków nie chce zgodzić się na podwyższenie tej kwoty.

Michał Adamczyk nie pojawił się na rozprawie. "Do rozmów ugodowych nie doszło"

Wygląda na to, że Michał Adamczyk przyjął w tej kwestii strategię przeciągania sprawy w czasie, tak przynajmniej uważa jego była zona. Na pierwszej rozprawie - wczesną jesienią ubiegłego roku nie stawił się z powodu choroby. Prezenter przedstawił zwolnienie lekarskie, wobec czego została wyznaczona kolejna data. Wydal wtedy oświadczenie, w którym poinformował, że ma dobry kontakt z córką wspiera nastolatkę finansowo. Kolejna rozprawa miała miejsce 7 lutego 2024 r. w Sądzie Rejonowym Warszawa - Mokotów. Były dyrektor TAI nie pojawił się osobiście w sądzie, rozprawę śledził on-line. - Sąd zarządził, na wniosek pozwanego, utajnienie rozprawy - poinformował adwokat Agnieszki Piechurskiej, mec. Tymoteusz Paprocki w rozmowie z "Faktem". - Prowadzi postępowanie dowodowe w tej sprawie. Do rozmów ugodowych nie doszło - dodał. Wg nieoficjalnych doniesień wyrok w tej sprawie ma szanse zapaść dopiero w październiku, po przesłuchaniu świadków.