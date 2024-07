Afera z Roksaną Węgiel w Hiszpanii! Padło wulgarne słowo po polsku

Roksana Węgiel wywołuje wielkie emocje

Roksana Węgiel umie pokręcić wokół siebie emocje jak mało kto. 19-letnia piosenkarka w tym roku wzięła ślub cywilny z Kevinem Mglejem, co długo utrzymywane było w tajemnicy. Sprawa wyszła na jaw po tym, gdy okazało się, że Roxie legitymuje się podwójnym nazwiskiem (Węgiel-Mglej). Potem artystka potwierdziła też, że zakochanych czeka jeszcze ślub kościelny. O Roksanie Węgiel głośno było także z powodu jej udziału w programie "Taniec z gwiazdami". Wokalistka na parkiecie radziła sobie znakomicie, ale w finale musiała uznać wyższość Anity Sokołowskiej. Ostatnio Roxie wrzuciła do sieci zdjęcie w białej sukni z welonem, co jeszcze spotęgowało emocje wśród fanów. Do tego zareagował mąż artystki. - Jesteś taka hot cała w bieli - skomentował fotografię Kevin Mglej. Roksana Węgiel lubi też podróżować. Właśnie znalazła się hiszpańskim Alicante i niespodziewanie wybuchła afera!

Roksana Węgiel w Hiszpanii. Wybuchła afera!

Kto by się spodziewał, że przez jedno niewinne zdjęcie zrobi się takie zamieszanie! Roxie wrzuciła na swój profil w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widzimy ją w pięknej czerwonej sukni. Jednak to nie ubranie spowodowało awanturę. Roksana Węgiel oberwała od internautów m.in. za usta. Ale nie tylko. Jeden z użytkowników Facebooka zdecydowanie przegiął. Padło nawet wulgarne słowo po polsku! Zaczęło się jednak od miłego komentarza. - Piękna - oceniła jedna z internautek. - To prawda - potwierdził inny użytkownik. Po tym jednak włączył się do "dyskusji" internetowy awanturnik. - No wlasnie nie, usta ma z*****e - stwierdził w niewybredny sposób. Jedna z kobiet zwróciła z kolei na pozę Roxie. - Spoko, ale nigdy nie może naturalnie stać i patrzeć - wypaliła. Z kolei pan Marek zdecydował się zamieścić inną "fachową" ocenę. - Wary sobie zrobiła jak u glonojada - napisał. Ech, niestety kolejny raz potwierdza się, że jak się nie ma nic do napisania, to lepiej zostawić klawiaturę w spokoju. A Roksana Węgiel niech lepiej cieszy się urokami Hiszpanii z dala od hejterów i afer, które wywołują "życzliwi" fani.

