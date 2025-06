Agata Kulesza postarzona o kilkadziesiąt lat. Szokujące, jak zmieniła się aktorka

Agata Kulesza postarzona o kilkadziesiąt lat. Niesamowite, jak ona wygląda

Agata Kulesza ma na swoim koncie wiele ról, które przeszły do historii polskiego kina. Aktorka zagrała m.in. Elę Wilk w "Weselu", Ewę w "Śniegu już nigdy nie będzie", matkę Tomasza Komendy w "25 lat niewinności. Sprawa Tomasza Komendy" czy Lidię Kalicką w "Jestem mordercą". Agata Kulesza sukcesy odnosiła też na małym ekranie. Wiele osób kojarzy ją z serialu "Rodzinka.pl". Niedawno produkcja ta została reaktywowana, a Agata Kulesza ponownie znalazła się w obsadzie.

Długo się znam z Magdą Stużyńską i z Jackiem Braciakiem, z reguły w takim zestawie się spotykamy (na planie - red.). To jest wielka przyjemność, bo to są wspaniali aktorzy i praca jest inspirująca. Bardzo lubię z nimi grać, oni mnie bardzo rozśmieszają. Często gramy tak sceny, że musimy przerywać, bo się śmiejemy. Mimo że komedia nie jest czymś, co naturalnie mi przychodzi, ale uwielbiam to grać

- wyznała zadowolona aktorka w rozmowie z Plejadą. Wydawać by się mogło, że jeśli chodzi o Agatę Kuleszę, to już żadna jej rola nie zaskoczy. Jakże się można było pomylić. Gdy zobaczyliśmy zdjęcia z planu filmu "Czas, który nie nadszedł" opadły nam szczęki. Agata Kulesza do tej roli została postarzona o kilkadziesiąt lat! Niesamowite, jak ona wygląda.

Agata Kulesza i Dobromir Dymecki w filmie "Czas, który nie nadszedł"

Obraz do kin wejdzie w 2026 roku. Film z Agatą Kuleszą porusza bardzo ważny we współczesnym świecie problem starości. Historia opowiada o dwojgu ludzi, którzy planowali razem się zestarzeć. W roli partnera Kuleszy zobaczymy Dobromira Dymeckiego. Zakochani zdecydowali się jednak wejść w starość zupełnie inaczej.

Sara (w tej roli Agata Kulesza - red.) pozostała wierna naturalnemu biegowi życia, Oskar (Dobromir Dymecki - red.) skorzystał z rewolucyjnej kuracji antygeriatrycznej, zapewniającej młodość i miejsce w nowym społeczeństwie. Po latach niespodziewanie się spotykają – dzieli ich wygląd, łączy brak odpowiedzi na pytania spychane przez lata na drugi plan. Czy uczucia mogą przetrwać czas i nieodwracalne zmiany? Czy można być wolnym w świecie, który odmawia prawa do przemijania?

- czytamy w opisie filmu "Czas, który nie nadszedł" opublikowanym w branżowym serwisie filmweb.pl.

