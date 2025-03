Agata Kulesza wróciła do serialu "Rodzinka.pl". Bez ogródek mówi o Magdalenie Stużyńskiej i Jacku Braciaku!

Serial "Rodzinka.pl" nadawany był w TVP w latach 2011-2020. Produkcja opowiadająca o oryginalnej rodzinie Boskich i ich znajomych, min. granej przez Agatę Kuleszę Marysi, cieszyła się wielką popularnością, a jej fani regularnie domagali się powrotu "Rodzinki.pl" na antenę. Ich apele w końcu zostały wysłuchane. W lutym 2025 roku rozpoczęły się prace nad kolejnymi dwoma sezonami serialu. Mogliśmy już zobaczyć, jak na planie prezentuje się Małgorzata Kożuchowska, która w "Rodzince.pl" gra główną bohaterkę, czyli Natalię Boską. Serwis Pudelek.pl podał, ile zarobić mają aktorzy. Z informacji portalu wynika, że na największe pieniądze liczyć może Julia Wieniawa (około 250 - 300 tys. zł za jeden sezon). Z kolei Kożuchowska, Tomasz Karolak i Maciej Musiał inkasować mają około 200 tysięcy. Nie wiemy, ile zarobi Agata Kulesza, ale trzeba wziąć pod uwagę, że jej rola w serialu "Rodzinka.pl" jest mniej rozbudowana niż wyżej wymienionych gwiazd. Na swoje jednak na pewno wyjdzie. Poza tym nie tylko wynagrodzenie się liczy.

Wstrząsające kulisy rozwodu Agaty Kuleszy! Dopiero teraz wyrzuciła to z siebie

Agata Kulesza cieszy się, że znów będzie mogła grać z Magdaleną Stużyńską i Jackiem Braciakiem. Mówi o nich bez ogródek. Widać, że między tą trójką jest pewna "chemia".

Długo się znam z Magdą Stużyńską i z Jackiem Braciakiem, z reguły w takim zestawie się spotykamy (na planie - red.). To jest wielka przyjemność, bo to są wspaniali aktorzy i praca jest inspirująca. Bardzo lubię z nimi grać, oni mnie bardzo rozśmieszają. Często gramy tak sceny, że musimy przerywać, bo się śmiejemy. Mimo że komedia nie jest czymś, co naturalnie mi przychodzi, ale uwielbiam to grać