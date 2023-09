Agata Młynarska nową prowadzącą "Dzień dobry TVN"?! Jasno wskazuje, z kim chce prowadzić program. Ale para!

Zostało jej 10 procent żołądka. Prezenterka TVN przeszła poważną operację. Mówi wprost: "To był koszmar"

Agata Młynarska po zwolnieniu z Telewizji Polskiej na dobre zagrzała miejsce w TVN-ie. W tym sezonie poprowadzi nowy program na antenie TVN Style. Zostanie w nim kierowcą taksówki, którą będzie wozić największe gwiazdy polskiego show-biznesu, w ten sposób przeprowadzając z nimi wywiady.

Agata Młynarska w "Dzień dobry TVN"

Natomiast w odświeżonym programie „Dzień dobry TVN” nadal będzie prowadzić swój cykl „Bez tabu o zdrowiu”.

- Mam przyjemność proponować widzom spotkania z osobami, które otrzymały w życiu jakieś diagnozy. Celowo nie mówię choroby, bo sama, z własnego doświadczenia, jestem na to bardzo wyczulona. I mam wewnętrzne przekonanie, że jeśli nie traktujemy tego, co nas doświadcza jako choroby, tylko jako diagnozę, łatwiej jest to przewalczyć, łatwiej zadbać o zdrowie i łatwiej leczyć. Zatem rozmawiam z osobami, które otrzymały różne diagnozy, przeróżne i mówią, jak się z tym żyje – opisuje nam Agata Młynarska.

Z kim Agata Młynarska poprowadzi śniadaniówkę?

W tym sezonie poznamy m.in. kobietę, która żyje z celiakią czy cierpiących na chrapanie. Własny cykl w „Dzień dobry TVN” to już coś! Ale zapytaliśmy dziennikarkę, czy nie chciałaby objąć w programie większej roli – a dokładniej roli prowadzącej.

- Jeśli dostałabym propozycję poprowadzenia tego programu na przykład z Krzyśkiem Miruciem, to myślę, że to byłaby ciekawa parka! Nie mam nic przeciwnego temu. Bardzo ważne, żeby wiedzieć z kim i po co – odpowiedziała nam Młynarska.

Gwiazda przypomina, że poranne programy zna od podszewki. Dobrze by się więc sprawdziła.

- Prowadziłam pierwsze wydanie "Pytania na śniadanie". Prowadziłam pierwszy odcinek tego programu razem z Dorotą Wellman, jako pierwsza otwierająca cykl nowego, nieznanego nikomu programu. Byłam gospodynią tego programu przez wiele lat.

Wcześniej natomiast prowadziła pierwszy w Polsce program śniadaniowy „Studio rano”. - Tego już nikt nie pamięta. Zaczynało to się o 6 rano. Prowadziłam ten program przez wiele, wiele lat – wspomina dziennikarka.

Czy jest więc ktoś lepszy do roli prowadzącej tak popularną śniadaniówkę jak „Dzień dobry TVN”?