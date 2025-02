Agata Młynarska zadała szyku w supermarkecie. Kurtka za 8 tys. zł, spodnie w misie. Jajka i sok pomidorowy na miejscu. DUŻO ZDJĘĆ

Młodzieżowa Agata Młynarska zadaje szyku nawet w markecie

Dziennikarkę zauważyliśmy ostatnio na warszawskim Mokotowie, gdzie spotkała się z synem Stanisławem i swoimi ukochanymi wnuczkami - Julią i Klarą. Jak na troskliwą babcię przystało, Agata Młynarska przywiozła im prezenty i domowe smakołyki. Po spotkaniu z rodziną popędziła zaś na zakupy do jednego z lepszych marketów. Wygląda na to, że zaplanowała zrobić ciasto lub tartę, bo kupiła jajka i papier do pieczenia. Na dłużej przystanęła też przy regale z szamponami i żelami pod prysznic. Sprawdzała, który pachnie najładniej.

NIE PRZEGAP: Agata Młynarska zrobiła mężowi awanturę na środku molo w Sopocie. Świadkowie w szoku. Co tam się działo?! Mamy zdjęcia

Co jada Agata Młynarska. Ma zdrową dietę

Agata Młynarska od lat cierpi na chorobę Leśniowskiego-Crohna - nieswoiste zapalenie jelit. Odżywia się więc bardzo zdrowo. Lata temu zrezygnowała z białej mąki, mleka, przetworzonych produktów - w tym oczywiście fast foodów!

- Wędlinę kupuję rzadko, mniej więcej raz na tydzień, oczywiście bez glutenu. W razie potrzeby sięgam po mleko ryżowe. Jest cała gama bardzo dobrych produktów bezglutenowych, które kupuję: chleb, ciasto, czekolada itp. Kwestia przeskoczenia na inne tory - opowiedziała.

ZOBACZ TAKŻE: Agata Młynarska opowiada o chorobie. Tak wygląda jej codzienność

W kuchni zawsze musi mieć warzywa, ryby, kaszę jaglaną, gryczaną, ryż i jabłka. - Jest naprawdę pysznie. Przysięgam: ja nigdy do tej pory tak fajnie, tak dużo i tak dobrze nie jadłam - zapewnia.

Tego dnia na zakupach Agata Młynarska zadała szyku! Miała na sobie spodnie z kolorowe misie, a grzała ją puchowa kurtka marki Moncler, która kosztuje ponad 8 tys. zł. Ale czego się nie robi, by być modną i młodzieżową babcią.

Zobaczcie w naszej galerii, jak Agata Młynarska prezentuje się na co dzień.