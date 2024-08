Agata Młynarska zrobiła mężowi awanturę na środku molo w Sopocie. Świadkowie w szoku. Co tam się działo?!

Co za wiadomości!

Sama to potwierdziła

To była miłość?

Agata Młynarska i jej mąż pokłócili się nad morzem

W tym roku świętowali dziesiątą rocznicę ślubu. Ale, jak widać, i u nich nie zawsze jest kolorowo. Agata Młynarska i jej mąż, radca prawny Przemysław Schmidt, zjawili się w Trójmieście, gdzie odbywają się właśnie muzyczny festiwal i konferencja ramówkowa stacji TVN. Niestety, festiwal budzi głównie złe emocje. Od samego początku spada na niego fala krytyki.

I choć przyjazd do Sopotu obudził wiele wspomnień z dzieciństwa, bo rodzina Młynarskich spędzała tam niegdyś wiele czasu, to Agacie wcale nie było do śmiechu. Wszystko przez napiętą atmosferę pomiędzy nią a mężem.

Młynarska i Schmidt przez godzinę kłócili się na molo

Para wybrała się na spacer po deptaku i na molo. Ale temu spotkaniu daleko było do tych romantycznych.

- Agata i jej mąż kłócili się przez cały czas. Nie dało się tego ukryć. Wymachiwała rękoma i mówiła podniesionym głosem. Prawie nie dopuszczała męża do głosu - mówi nam świadek zdarzenia.

Sprawa, którą musieli wyjaśnić, musiała być poważna, bo emocjonalna dyskusja trwała blisko godzinę.

- Zaakceptowaliśmy siebie z ugruntowanymi słabościami, wadami. Umiemy się przyznać do błędu i przeprosić. I to jest super - mówiła o swoim małżeństwie Agata Młynarska w jednym z wywiadów. Mamy nadzieję, że i teraz dojdą do porozumienia i w razie potrzeby przeproszą.

