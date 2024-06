Agata Rubik nie chce kupować córkom butów? Padły nieprawdopodobne słowa

Marina Łuczenko chwali się ciążowym brzuszkiem. Odważne zdjęcie trafiło do sieci

Agata Rubik oraz jej rodzinka od ponad roku mieszkają w USA. Para chętnie dzieli się w swoich mediach społecznościowych zdjęciami oraz nagraniami, na których prezentuje, jak im się żyje z dala od Polski. Do niedawna fani gwiazd myśleli, że rodzina opływa w luksusy. Niedawno wyszło na jaw, że Agata nie chce kupić córkom butów.

Agata Rubik nie chce kupić córkom nowych butów

Helena i Alicja to pociechy Agaty i Piotra. Nastolatki często pojawiają się na instagramowym profilu swojej mamy i chętnie biorą udział w różnego rodzaju aktywnościach na jej koncie. W ostatnim czasie wraz z Agatą reklamowały markę sportową oraz dyskont spożywczy.

Niedawno Agata Rubik zorganizowała kolejną sesję Q&A, w której opowiedziała, jak wygląda mieszkanie w USA. 37-latka zaprezentowała też fanom sposób na walkę z internetowym hejtem. Zdradziła kilka trików urodowych. Nie zabrakło też pytań o rodzinę. Agata nie miała problemu, by na nie odpowiedzieć.

Rubik nieraz poruszała temat wysokich kosztów życia w USA. Okazuje się, że kobieta mimo dobrze płatnych influencerskich zleceń nie może spełnić marzeń córki. Na jaw wyszło, iż jej 11-letnia pociecha wymarzyła sobie dość nietypowe buty, bo takie ozdobione kryształami Swarovskiego. Dziewczynka zdołała kupić je sama bez pomocy mamy i taty.

"Myślę, że buty dziecku powinni kupić rodzice, a nie ono samo z własnych pieniędzy" - skomentowała jedna z internautek.

Na odpowiedź gwiazdy nie trzeba było zbyt długo czekać. Modelka wyjawiła, że jeśli buty, które chce jej dziecko, są takie drogie, to nie ma obowiązku mu ich kupować.

"Kupuję buty swoim dzieciom. Proszę się nie martwić, mają w czym chodzić. Ale jak chcą buty za 900 dolarów, to już muszą sobie same uzbierać. Na szczęście mają hojnych rodziców chrzestnych i dziadków, więc to zbieranie jakoś im idzie" - powiedziała wyraźnie zbulwersowana Agata.

