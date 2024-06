Agata i Piotr Rubikowie w zeszłym roku wyprowadzili się z Polski i spełniają swoje marzenia o amerykańskim śnie. Agata bardzo często publikuje zdjęcia i nagrania z ich codzienności w Stanach. Dzięki temu internauci na bieżąco otrzymują relacje z ich życia za oceanem.

Córka Rubików nie chce brać udział w live'ach. Dlaczego?

Rubikowie są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Wstawiają zdjęcia, nagrywają filmiki i organizują live'y. Dodajmy, że słynny dyrygent - Piotr Rubik - kontynuuje swoją karierę muzyczną, z kolei Agata, regularnie informuje swoich obserwatorów, co u nich słychać. Bywa też tak, że muszą reagować na hejt, którego nie brakuje.

Niestety, kąśliwe uwagi nie dotyczą tylko Agaty i Piotra, ale są kierowane nawet do ich córek. Nastolatki często pojawiają się na instagramowym koncie ich mamy. Jednak od pewnego czasu, dziewczyny zrezygnowały z uczestnictwa w live'ach swoich rodziców. Dlaczego? No to pytanie Agata odpowiedziała w trakcie kolejnej transmisji na żywo.

- Też dlatego, że jest tutaj dużo ludzi beznadziejnych na tych live'ach, również na tym livie, i Helenka nie ma ochoty rozmawiać z kimś, kto jest beznadziejny - stwierdziła. - Szkoda jej czasu, to nawet nie chodzi o to, że jej przykro się robi, bo Helenka jest bardzo pewną siebie i świadomą swoich atrybutów kobietą, więc jej po prostu szkoda czasu, jak widzi kretynów, którzy piszą jakieś głupie rzeczy - skwitowała, cytuje Pudelek.

To jednak nie wszystko. Agata jasno określiła, że Instagram jest jej pracą, ale Helenie po prostu nie jest to potrzebne.

- Ja sobie gadam, bo to też jest moja praca ten Instagram, więc mi to kompletnie nie przeszkadza, a jej to kompletnie nic nie robi, więc w momencie, kiedy nie ma po drugiej stronie ludzi godnych konwersacji, to po prostu jej się nie chce rozmawiać. I dlatego jej nie ma na live'ach często - podsumowała.

