Agnieszka Chylińska wyszła na scenę w Sopocie. Gdy spojrzała na publiczność, nie wierzyła własnym oczom

Agnieszka Chylińska jest jednym z najlepszych polskich głosów. Kochają ją też dzieci, dla których napisała kilka książek, o widzach telewizji nie wspominając. Chylińska dała się przecież poznać jako ujmująca jurorka "Mam talent" - sympatyczna, ale nie przesłodzona, szczera, ale nie wredna, za to wspierająca i otwarta. Prywatnie 48-letnia gwiazda jest mamą trójki dzieci, a jej najstarszy syn jest już niemal dorosły. Chylińska umiejętnie łączy pracę na scenie z tą przed kamerami, ma niezwykły głos i świetny kontakt z publicznością. Każdy jej koncert to doskonały show.

Nic dziwnego, że sopocka publiczność, która pojawiła się na trzecim koncercie zorganizowanym w ramach Top of the Top Sopot Festival 2024, postanowiła docenić Chylińską. Widzowie zgromadzeni w Operze Leśnej uhonorowali Agnieszkę i fakt, że na muzycznej scenie obecna jest już od 30 lat. Nie uwierzycie, co zrobili. Sama Chylińska też nie wierzyła.

Sopocka publiczność wykonała wzruszający gest. Chylińską zamurowało

Gdy Chylińska pokazała się na deskach Opery Leśnej, publiczność nagle wyciągnęła niebieskie szaliki z napisem "I love Agnieszka". Widzowie podnieśli ręce, pokazując szaliki wokalistce, a ta nie wiedziała, co powiedzieć. - Tylko dla jednej osoby Sopot może przyjść latem w szalikach – stwierdził Damian Michałowski, prowadzący festiwal Top of the Top.

Chylińska była bardzo przejęta. - Co to za szaliki w ogóle?! Ja nie wiem, co tutaj się dzieje, ale bardzo wam dziękuję. Nie sądziłam, że spotka mnie coś tak pięknego po trzydziestu latach i to w moim mieście - mówiła Agnieszka, która pochodzi z Trójmiasta. - Największą nagrodą dla mnie była zawsze wasza fizyczna obecność na koncertach.

- Ja zaraz zwariuję normalnie! - rzuciła ze sceny, podczas wykonywania "Kiedy powiem sobie dość". Utwór chórem wykonali wszyscy widzowie, którzy przyszli na koncert, by uczcić 30-lecie pracy artystycznej Chylińskiej.

Agnieszka Chylińska w Sopocie teraz i 19 lat temu. Inne włosy i te ciuchy! Nie poznalibyście jej