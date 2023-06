Agnieszka Kaczorowska czyli Bożenka z Klanu ujawniła że posłanie córeczek na religię zależy od pieniędzy

Agnieszka Kaczorowska nie jest jedyną gwiazdą, która nie ochrzciła swoich dzieci. Ostatnio bowiem coraz więcej gwiazd polskiego show-biznesu oznajmia, że ich dzieci nie będą ochrzczone. Tych decyzji nie pozostawiają bez komentarza i starają się argumentować niechęć do sakramentu. Często zdarza się jednak, że zalewa je fala krytyki nie tylko od internautów, ale również innych celebrytów. W jednym z wywiadów Agnieszka Kaczorowska podała powody tej decyzji!

Agnieszka Kaczorowska zastanawia się, czy zapisać córki na religię? Jest jeden warunek

W rozmowie z "Plotkiem" aktorka powiedziała, co sądzi na temat lekcji religii. Jak się okazuje, posłałaby na nie swoje córki pod jednym warunkiem.

- Bardzo chciałabym, aby moje dziewczynki miały edukację o wszystkich religiach świata. Chciałabym, żeby wiedziały, czym jest religia, dlaczego w różnych stronach świata ludzie wyznają inne religie i na czym te religie polegają, co jest wspólne między nimi, a co inne. Jeżeli któraś religia je bardziej zaciekawi, to może będą chciały się dowiedzieć jeszcze więcej. Religioznawstwo to jest coś, czego chciałabym, aby dziewczyny się uczyły - powiedziała.

W polskich szkołach publicznych nie ma jednak takiego przedmiotu, jak religioznawstwo. Zatem gwiazda musiałaby poszukać prywatnej placówki.

- Na pewno brytyjska czy amerykańska szkoła mają taki przedmiot, natomiast są to bardzo drogie szkoły, więc nie wiem, czy zostaną wybrane - wyznała.

A Wy, zapisaliście swoje dzieci na lekcję religii? Zagłosujcie w naszej sondzie!

Agnieszka Kaczorowska-Pela szczerze o drugiej ciąży: Emilka będzie miała rodzeństwo