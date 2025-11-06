Agnieszka Kaczorowska znowu zaskoczyła fanów. Kolejny pomysł na robienie kasy!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-06 18:17

Agnieszka Kaczorowska nie zwalnia tempa! Tancerka, aktorka i influencerka postanowiła spełnić kolejne zawodowe marzenie i wkroczyć w branżę beauty. Na swoim Instagramie ogłosiła premierę autorskiej marki kosmetyków SWAY, a jej pierwszym produktem są perfumy, które jak zapowiada mają "kołysać zmysły każdego dnia".

Znana widzom z roli Bożenki w serialu Klan oraz z występów na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", Agnieszka Kaczorowska od lat inspiruje wiele kobiet w mediach społecznościowych. Teraz postanowiła połączyć swoje doświadczenia artystyczne z pasją do piękna i zapachów. W mediach społecznościowych ogłosiła premierę marki SWAY, której nazwa nawiązuje do ruchu, kobiecości i harmonii - trzech wartości, które jak sama zajawia od zawsze towarzyszą jej w życiu.

Na Instagramie napisała z charakterystyczną dla siebie emocjonalnością:

SWAY. #moveyourway Niech każda z Was tańczy własną opowieść, niech każda z Was będzie główną bohaterką własnego filmu, niech każda z Was żyje na własnych zasadach… Niech @sway_by_aga_kaczorowska dodaje Wam siły, pewności siebie i odwagi do tego, aby płynąć przez życie w zgodzie ze sobą. Ode mnie dla Was, prosto z serca… niech SWAY. kołysze Wasze zmysły każdego dnia.

Zobacz też: Aż wióry lecą! Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz muszą się tłumaczyć

Kaczorowska ma nowy sposób na biznes

SWAY to nie tylko linia kosmetyków, ale jak podkreśla Kaczorowska manifest kobiecości i wewnętrznej siły. Pierwszym produktem marki są perfumy o tej samej nazwie, stworzone z myślą o kobietach, które chcą podkreślać swoją indywidualność. Zapach ma łączyć elegancję, delikatność i energię. W swoim wpisie Kaczorowska przyznała, że praca nad projektem trwała wiele miesięcy, a każda decyzja od zapachu po design butelki była przemyślana i osobista. W sieci nie brakuje komentarzy zachwyconych fanek, które doceniły nie tylko sam pomysł, ale też pozytywny przekaz marki. 

Gratuluję! Jesteś przepiękną kobietą więc zapewne i zapach jest piękny. Skuszę się na pewno - czytamy w sieci.

Sama nazwa SWAY nie jest przypadkowa w języku angielskim oznacza "kołysać się" lub "poruszać rytmicznie". To bezpośrednie nawiązanie do tanecznej pasji Kaczorowskiej, która od lat powtarza, że "ruch to emocje w czystej postaci".

Zobacz też: Nie mają dość blasku fleszy! Kaczorowska i Rogacewicz zarabiają na swojej miłości

Zobacz naszą galerię: Agnieszka Kaczorowska znowu zaskoczyła fanów. Kolejny pomysł na robienie kasy!

Agnieszka Kaczorowska na zdjęciach sprzed 10 lat! Jak bardzo zmieniła się tancerka?
27 zdjęć
Sonda
"Taniec z Gwiazdami": Czy Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska powinni odpaść?
Tak Kaczorowska i Pela zachowywali się w sądzie
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGNIESZKA KACZOROWSKA