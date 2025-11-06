Agnieszka Kaczorowska znowu zaskoczyła fanów. Kolejny pomysł na robienie kasy!

Znana widzom z roli Bożenki w serialu Klan oraz z występów na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", Agnieszka Kaczorowska od lat inspiruje wiele kobiet w mediach społecznościowych. Teraz postanowiła połączyć swoje doświadczenia artystyczne z pasją do piękna i zapachów. W mediach społecznościowych ogłosiła premierę marki SWAY, której nazwa nawiązuje do ruchu, kobiecości i harmonii - trzech wartości, które jak sama zajawia od zawsze towarzyszą jej w życiu.

Na Instagramie napisała z charakterystyczną dla siebie emocjonalnością:

SWAY. #moveyourway Niech każda z Was tańczy własną opowieść, niech każda z Was będzie główną bohaterką własnego filmu, niech każda z Was żyje na własnych zasadach… Niech @sway_by_aga_kaczorowska dodaje Wam siły, pewności siebie i odwagi do tego, aby płynąć przez życie w zgodzie ze sobą. Ode mnie dla Was, prosto z serca… niech SWAY. kołysze Wasze zmysły każdego dnia.

Zobacz też: Aż wióry lecą! Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz muszą się tłumaczyć

Kaczorowska ma nowy sposób na biznes

SWAY to nie tylko linia kosmetyków, ale jak podkreśla Kaczorowska manifest kobiecości i wewnętrznej siły. Pierwszym produktem marki są perfumy o tej samej nazwie, stworzone z myślą o kobietach, które chcą podkreślać swoją indywidualność. Zapach ma łączyć elegancję, delikatność i energię. W swoim wpisie Kaczorowska przyznała, że praca nad projektem trwała wiele miesięcy, a każda decyzja od zapachu po design butelki była przemyślana i osobista. W sieci nie brakuje komentarzy zachwyconych fanek, które doceniły nie tylko sam pomysł, ale też pozytywny przekaz marki.

Gratuluję! Jesteś przepiękną kobietą więc zapewne i zapach jest piękny. Skuszę się na pewno - czytamy w sieci.

Sama nazwa SWAY nie jest przypadkowa w języku angielskim oznacza "kołysać się" lub "poruszać rytmicznie". To bezpośrednie nawiązanie do tanecznej pasji Kaczorowskiej, która od lat powtarza, że "ruch to emocje w czystej postaci".

Zobacz też: Nie mają dość blasku fleszy! Kaczorowska i Rogacewicz zarabiają na swojej miłości

Zobacz naszą galerię: Agnieszka Kaczorowska znowu zaskoczyła fanów. Kolejny pomysł na robienie kasy!

Sonda "Taniec z Gwiazdami": Czy Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska powinni odpaść? Tak Nie