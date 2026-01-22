Agnieszka Perepeczko baluje w Australii! Założyła PRZEZROCZYSTĄ HALKĘ! Biust wyskakiwał z gorsetu

Agnieszka Perepeczko (83 l.) to kobieta, która kocha dobre jedzenie, zabawę i potrafi się cieszyć życiem jak mało kto. Tym razem pokazała swoje przyjęcie imieninowe w Australii. Były przyjaciółki, trunki, ostrygi i krewetki. Solenizantka zaprezentowała się w bieliźnie i koronkowej halce... Bardzo odważnie!

Agnieszka Perepeczko cała w koronkach i bieliźnie

Simona z "M jak Miłość", czyli Agnieszka Perepeczko, lubi pokazywać, że wiek to tylko cyfry, a powab i sensualność można osiągnąć nawet na emeryturze. Perepeczko opublikowała serię zdjęć i nagranie ze swojej imprezy imieninowej z przyjaciółkami. Roześmiana gwiazda wiła się jak wąż przy stole, a odziana była jedynie w body z głębokim dekoltem i transparentną, czarną koronkę.

Na taką stylizację Agnieszka Perepeczko zarzuciła czarną kurteczkę. Niewiele pozostawiła wyobraźni! Widać jednak wyraźnie pewność siebie i to, że świetnie się czuje w swojej skórze. Bawiła się przednio pozując do zdjęć na drabinie i zajadając swoje ukochane ostrygi, które uważa za afrodyzjak. Balanga miała miejsce w Australii, gdzie gwiazda żyje od lat. Pozazdrościć?

Imieniny Agnieszki Perepeczko w Australii 

Imieniny... nie bierzcie tego poważnie...To dobry nastrój na werandzieW Australii no i... piękna pogoda..Aniu (...) gorset jest pięknyDziękuję

- napisała gwiazda przy filmiku, na którym sensualnie tańczy w odważnej stylizacji. Body z wbudowanym gorsetem faktycznie nieźle się prezentuje. Za to przy sesji zdjęciowej z przyjaciółkami Agnieszka Perepeczko napisała na Facebooku:

Imieniny wczorajsze... miały być bardzo skromne. Ale wiecie jak to jest... przyszły piękne koleżanki eleganckie niesamowicie... Przyniosły trunki i kwiaty... ostrygi matko jakie pyszne... Na stół wjechały... sałaty, krewetki... tort z kiełbasek ze świeczkami... jagnięcina i napoje wysokiej klasy... Nawet moja ulubiona tequila pita według starej tradycjiZ solą polizaną z ręki... I nagle zrobiło się bardzo swojsko... bo przecież znamy się od lat i jak kroniki pokazują przeżyłyśmy razem różne spędy towarzyskie z panami czy bez... tu na mojej poczciwej werandzie...Myślę, że groszkowe urodziny i morskie imieniny... można zaliczyć do bardzo fantazyjnych pod rożnymi względami... Co tu opowiadać... sami zobaczcie... Był nastrój, pyszne jedzonko... muzyka... figle... zdjęcia humor... a to w dzisiejszych czasach wydaje się bezcenne...

Fajnie sobie żyje? Zobaczcie galerię pod tekstem!

