Policjanci tankowali i nagle usłyszeli huk! Żenujące zachowanie, nagranie trafiło do sieci

Pijany kierowca uderzył w słup w Olsztynie, a huk zdarzenia usłyszeli policjanci tankujący w pobliżu.

Sprawca i pasażer próbowali uciec, lecz zostali zatrzymani; obaj byli pod wpływem alkoholu i posiadali narkotyki.

Kierowca stracił prawo jazdy, a obu mężczyznom grożą zarzuty. Jakie konsekwencje poniosą za swoje czyny?

Do zdarzenia doszło w środę (21 stycznia) przed godz. 21 na skrzyżowaniu ulic Lubelskiej i Składowej w Olsztynie. Na jednej ze stacji paliw policjanci tankowali radiowóz. W pewnym momencie usłyszeli głośny huk, a chwilę później zauważyli unoszący się dym. Okazało się, że samochód osobowy uderzył w słup.

Funkcjonariusze natychmiast ruszyli na pomoc poszkodowanym. Kiedy podjechali do auta zauważyli, że wysiada z niego dwóch mężczyzn, którzy próbują uciec z miejsca zdarzenia. Mundurowi szybko zatrzymali uciekinierów. Nagranie ze zdarzenia w sieci udostępnili olsztyńscy policjanci. Widać na nim najpierw moment zderzenia ze słupem, a potem nieudolną ucieczkę kierowcy i pasażera. Jeden z mężczyzn wywrócił się podczas próby ucieczki.

Mazdą kierował 32-letni mieszkaniec Olsztyna. Miał ponad 3 promile alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy. - Ponadto, policjanci znaleźli przy nim woreczek strunowy z zawartością zielonego suszu - informują policjanci.

33-letni pasażer osobówki również był pijany i miał przy sobie narkotyki. Obaj trafili do aresztu. W czwartek (22 stycznia) prawdopodobnie usłyszą zarzuty. Za popełnione przestępstwa odpowiedzą przed sądem.

Sytuacja ta ponownie zwraca uwagę na problem pijanych kierowców i konieczność ciągłego edukowania społeczeństwa o zagrożeniach związanych z jazdą pod wpływem alkoholu i narkotyków. Warto podkreślić, że każdy taki przypadek to potencjalna tragedia, której można uniknąć.

Źródło: KWP Olsztyn / KMP Olsztyn

