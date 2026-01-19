Kierowca forda potrącił pieszego! Tragiczne wieści ze szpitala

Sebastian Chrostowski
2026-01-19 9:49

Tragedia w Szczytnie (woj. warmińsko-mazurskie). 22-letni kierowca forda potrącił na przejściu dla pieszych 31-latka. Mężczyzna trafił do szpitala, jednak następnego dnia nadeszły tragiczne wieści – pieszy nie przeżył. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Szczegóły w dalszej części artykułu.

i

Autor: Monika Półbratek
Szok w Szczytnie. 22-latek potrącił pieszego, który zmarł w szpitalu!

W piątek (16 stycznia) po godz. 16 szczycieńscy policjanci zgłoszenie o zdarzeniu drogowym przy ul. Piłsudskiego w Szczytnie. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierowca forda, 22-letni mieszkaniec gminy Szczytno, z nieustalonych przyczyn, potrącił na przejściu dla pieszych 31-letniego mieszkańca Szczytna. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie zmarł dzień po zdarzeniu.

- Na miejscu tego zdarzenia pracowali policjanci oraz grupa dochodzeniowo-śledcza. Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Szczytnie – informuje w rozmowie z „Super Expressem” st. sierż. Agata Stefaniak z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

POTRĄCENIE PIESZEGO
POLICJA SZCZYTNO