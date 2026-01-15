Kierowca volkswagena zderzył się z szynobusem. Chwile grozy na śliskiej drodze!

Wypadek na przejeździe kolejowym. Kierowca volkswagena uderzył w szynobus

W środę (14 stycznia) szczycieńscy policjanci pracowali na przejeździe kolejowo-drogowym na trasie Młyńsko-Płozy. 22-letni mieszkaniec gminy Szczytno, kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen, z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn uderzył w bok szynobusu. Obydwaj kierowcy byli trzeźwi. Szynobusem jechało około 40 osób. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Ważny apel policji. Ostrożność zimą to podstawa!

Policjanci apelują do kierowców i ostrożną jazdę, szczególnie zimą. Od kilkunastu dni na Warmii i Mazurach utrzymuje się mróz, drogi są śliskie, często pada śnieg. Śliska nawierzchnia, ograniczona widoczność oraz zmienne warunki atmosferyczne znacząco wpływają na bezpieczeństwo jazdy. Zbliżając się do przejazdów kolejowych, skrzyżowań i łuków drogi, należy bezwzględnie zwolnić, zachować bezpieczny odstęp oraz uważnie obserwować otoczenie.

Warto pamiętać, że chwila nieuwagi może doprowadzić do groźnych sytuacji. Zachowajmy szczególną ostrożność i dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze. Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania