Ciężarówka wioząca świnie runęła na śnieg. Poważne utrudnienia na drodze krajowej

Ciężarówka ze świniami w rowie na DK15!

Niecodzienne zdarzenia na drodze krajowej numer 15 w woj. warmińsko-mazurskim. Jak informuje GDDKiA, w piątek (16 stycznia) w Lubawie przy ul. Toruńskiej tuż przed godz. 10 ciężarówka wjechała do rowu i runęła na śnieg, przewracając się na bok. Zdarzenie potwierdziła również asp. szt. Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

Jak przekazali drogowcy, pojazd przewoził żywy inwentarz, około 170 sztuk świń. W tej chwili organizowany jest przeładunek.

Uwaga, kierowcy! W miejscu zdarzenia występują utrudnienia. Ruch odbywa się wahadłowo, a pracujący na miejscu policjanci kierują na objazdy. Utrudnienia na krajowej „piętnastce” mają potrwać około czterech godzin. Na Warmii i Mazurach od kilkunastu dni jest mróz, na ulicach leży śnieg. Warto zachować szczególną ostrożność podczas jazdy.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Iławie / GDDKiA

