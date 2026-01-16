Ciężarówka wioząca świnie runęła na śnieg. Poważne utrudnienia na drodze krajowej

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2026-01-16 11:27

W piątek (16 stycznia) na DK 15 w Lubawie (woj. warmińsko-mazurskie) ciężarówka wioząca ok. 170 świń runęła na śnieg. Trwa walka o życie zwierząt i przeładunek. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo, utrudnienia mają potrwać kilka godzin.

Ciężarówka przewróciła się na DK 15

i

Autor: Komenda Powiatowa Policji w Iławie/ Facebook Ciężarówka przewróciła się na DK 15 w woj. warmińsko-mazurskim.
Ciężarówka ze świniami w rowie na DK15!

Niecodzienne zdarzenia na drodze krajowej numer 15 w woj. warmińsko-mazurskim. Jak informuje GDDKiA, w piątek (16 stycznia) w Lubawie przy ul. Toruńskiej tuż przed godz. 10 ciężarówka wjechała do rowu i runęła na śnieg, przewracając się na bok. Zdarzenie potwierdziła również asp. szt. Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

Jak przekazali drogowcy, pojazd przewoził żywy inwentarz, około 170 sztuk świń. W tej chwili organizowany jest przeładunek.

Uwaga, kierowcy! W miejscu zdarzenia występują utrudnienia. Ruch odbywa się wahadłowo, a pracujący na miejscu policjanci kierują na objazdy. Utrudnienia na krajowej „piętnastce” mają potrwać około czterech godzin. Na Warmii i Mazurach od kilkunastu dni jest mróz, na ulicach leży śnieg. Warto zachować szczególną ostrożność podczas jazdy.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Iławie / GDDKiA

Śnieżyce w Krakowie
