Oszustwo na policjanta! Milion złotych strat! Sprawdź, jak działali, by nie dać się nabrać!

Olsztyńska prokuratura oskarżyła osiem osób o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzającej pieniądze metodą „na policjanta” i „na prokuratora”.

Grupa działała od lutego do października 2024 r. w całej Polsce, oszukując głównie osoby starsze na kwotę ponad miliona złotych.

Sprawcy dzwonili z zagranicy, podszywając się pod funkcjonariuszy i manipulując ofiarami.

Chcesz wiedzieć, jak uniknąć podobnych oszustw i co grozi przestępcom?

Według prokuratury grupa działała od lutego do października 2024 r. na terenie całej Polski. Pokrzywdzonymi są osoby często w podeszłym wieku. Schemat działania w poszczególnych przypadkach był podobny. Sprawcy dzwonili m.in. z Wielkiej Brytanii na telefony stacjonarne starszych osób. Dzwoniący przedstawiał się jako funkcjonariusz policji, ostrzegając pokrzywdzonego, że rzekomo jest planowany na niego napad i powinien pomóc organom ścigania w zatrzymaniu przestępców. Fałszywy policjant przekonywał, że w związku z tym trzeba zabezpieczyć należące do pokrzywdzonego pieniądze i cenne przedmioty.

Zdarzało się, iż sprawca informował pokrzywdzonego, że osoba dla niego bliska spowodowała wypadek drogowy potrącając ciężarną kobietę na przejściu dla pieszych i należy wpłacić pieniądze tytułem poręczenia majątkowego, aby bliski pokrzywdzonego nie został aresztowany.

– przekazał prok. Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Pieniądze i wartościowe przedmioty były odbierane przez członków przestępczej grupy. W trakcie śledztwa ustalono ponad 30 pokrzywdzonych którzy stracili łącznie ponad milion złotych.

W śledztwie pod nadzorem prokuratury, funkcjonariusze wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie ustalili i zatrzymali ośmiu członków grupy, którym prokurator przedstawił ponad 100 zarzutów. Zależnie od roli jaką pełnili, zarzuty obejmują zarówno działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, jak też udział w poszczególnych oszustwach. Wśród zatrzymanych są osoby, które – w ocenie śledczych - zorganizowały i kierowały przestępczą grupą. Czworo z oskarżonych zostało tymczasowo aresztowanych.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie poinformowała, że akt oskarżenia w tej sprawie skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Za oszustwa i udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

