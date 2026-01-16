Czego boją się mieszkańcy Warmii i Mazur? Ujawniono dane. Dominują dwa zjawiska

Podczas odprawy rocznej warmińsko-mazurska policja przedstawiła dane dotyczące obaw mieszkańców regionu.

W piątek (16 stycznia) policjanci z garnizonu warmińsko-mazurskiego mieli tzw. odprawę roczną z komendantem wojewódzkim policji insp. Mirosławem Elszkowskim. Na spotkaniu przedstawiono dane związane z obawami mieszkańców regionu dotyczącymi zagrożeń bezpieczeństwa. Wynika z nich, że 73,3 proc. z nich najbardziej obawia się zagrożeń ze strony pijanych kierowców.

Podkom. Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskich policjantów, przekazał w rozmowie z PAP, że w 2025 r. policjanci przeprowadzili prawie 750 tys. kontroli trzeźwości u kierowców. Podczas nich złapano 3,3 tys. kierowców, którzy prowadzili po alkoholu. Ludzie obawiają się też brawurowych kierowców, na to zagrożenie wskazało blisko 67 proc. ankietowanych.

Z policyjnych danych wynika, że blisko 65 proc. mieszkańców warmińsko-mazurskiego obawia się zagrożeń płynących ze strony internetu tj. oszustw, podszywania się oszustów pod bliskich, czy wyłudzeń. W ubiegłym roku regionalna policja wiele razy zatrzymywała oszustów, którzy podszywali się pod pracowników banków, czy tzw. wnuczków i wyłudzali od seniorów pieniądze. Zanotowano także sprawę inwestora, który stracił ponad milion złotych grając na fałszywej platformie inwestycyjnej.

Warmińsko-mazurska policja odnotowała też internetowe oszustwa polegające choćby na fałszywej sprzedaży opału. Ludzie obawiają się też ataku terrorystycznego (27,4 proc.) i przemocy domowej (18,9 proc.).

