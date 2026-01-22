Ostatnie lata w życiu Marzeny Rogalskiej obfitowały w ważne zmiany. W 2018 roku zakończyła długoletnie zaręczyny z Pawłem Drzyzgą, czym wszystkich zaskoczyła. W kolejnych latach dziennikarka zrezygnowała z pracy w TVP, by po kilku latach (w 2025 roku) powrócić do stacji. Te osobiste i zawodowe wywrotki dały jej okazję do refleksji nad tym, czym jest szczęście.

Nieoczekiwane zmiany w życiu Marzeny Rogalskiej. Gwiazda TVP znalazła szczęście

W wywiadzie dla tygodnika "Świat i Ludzie" Rogalska przyznała, że okres samotności był dla niej cenny. Podkreślała też, że szczęście nie zależy od bycia w związku.

Każdy ma swoją drogę. I każdy układ ma swoje wady i zalety. Chodzi o to, żeby cieszyć się tym, co mamy i budować dobre relacje z najbliższym otoczeniem, niezależnie od tego, czy żyjesz w parze, czy w pojedynkę. Prawdziwy dramat jest wtedy, gdy nie potrafisz zbudować relacji w żadnej sferze: ani rodzinnej, ani w gronie przyjaciół, ani z partnerem. Ja nie wiem, co będzie dalej i niczego nie planuję. Życie lubi zaskakiwać (...) W momencie, kiedy poukładałam sobie życie w pojedynkę, bo uważam, że trzeba też umieć być samemu, to wtedy pojawił się mój ukochany - mówiła gwiazda.

Dzisiaj Marzena znalazła równowagę w miłości. Jej obecny partner, Adam Kuna, nie jest związany ze światem show-biznesu, co dziennikarka traktuje jako dużą zaletę. Razem odkrywają świat i dzielą wspólne pasje. Adam często dzieli się w sieci zdjęciami z ich wspólnych wyjazdów, co pokazuje, że para cieszy się wspólnym czasem z dala od medialnego zgiełku. Rok 2025 był dla Marzeny wyjątkowo intensywny. Mimo stabilizacji w życiu prywatnym, przyniósł trudne chwile. Dziennikarka wspomina straty bliskich osób i wyzwania zawodowe.

Intensywny i pełen pożegnań. Z jednej strony pełen stabilności w życiu prywatnym i różnorodności zawodowej, barwny i ciekawy, ale z drugiej - już sam jego początek był dla mnie trudny, bo zaczął się od choroby. A potem były bardzo trudne pożegnania: Joasi Kołaczkowskiej, Staszka Soyki, Kasi Stoparczyk, Agnieszki Maciąg i Magdy Umer. Złamało mi to serce. Była to wyjątkowo wymagająca lekcja akceptowania tego, co nieuchronne, Mimo to chcę z uśmiechem podejść do nowego roku - powiedziała Marzena.

