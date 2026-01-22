Sandra Kubicka 22 stycznia kończy 31 lat, choć świętowanie zaczęła z wyprzedzeniem. Ostatnie miesiące wywróciły jej życie do góry nogami - rozstanie z Aleksandrem Milwiwem-Baronem, decyzja o rozwodzie i przeprowadzka do nowego mieszkania sprawiły, że modelka postanowiła zrobić coś wyłącznie dla siebie. Kierunek? Dubaj. Towarzystwo? Przyjaciele. Nastrój? Daleki od rodzinnej sielanki.

To nie Baron jest mężczyzną jej życia. Kubicka mówi wprost

Podczas gdy Sandra relaksowała się w luksusowym apartamencie, wygrzewała się na plaży i bawiła w klubach, jej syn Leonard przebywał pod opieką taty. Baron zabrał chłopca w polskie góry, chętnie pokazując w sieci zimowe atrakcje i wspólne chwile. Wszystko wyglądało idyllicznie, przynajmniej do momentu, gdy Kubicka wróciła do kraju.

Zaledwie po przekroczeniu progu domu modelka zaczęła publikować relacje, z których jasno wynikało, że coś poszło nie tak. Leonard nie czuł się najlepiej, a frustracja Sandry była aż nadto czytelna. Choć nie padły nazwiska, internauci szybko zrozumieli, do kogo kierowane są uwagi o braku odpowiedzialności. Szczególnie jedna relacja rozpaliła emocje. Kubicka zasugerowała, że kilkugodzinne zabawy na dworze przy minusowych temperaturach to nie najlepszy pomysł dla małego dziecka. Wspomniała też o rękawiczkach i odpowiednim ubiorze, dając jasno do zrozumienia, że ktoś o to nie zadbał.

Na koniec Sandra opublikowała zdjęcie z Leonardem wtulonym w jej ramiona. W opisie Kubicka nazwała syna "mężczyzną swojego życia", podkreślając, że to właśnie on daje jej wszystko, czego kiedykolwiek oczekiwała od partnera.

Uwielbiam ten etap i chłonę każdy moment, bo wiem, że za kilka lat będę to wszystko tylko wspominać. Sam przychodzi się przytulać, łapie mnie za twarz i nagle daje mi buzi. W nocy odwraca się, łapie mnie za rękę i każe się przytulać albo pogłaskać po plecach. To jest wszystko, czego pragnęłam dostać od mężczyzny i znalazłam… bo to jest mężczyzna mojego życia - czytamy w sieci.

