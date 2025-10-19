Choć może się wydawać, że show-biznes nie jest środowiskiem sprzyjającym przyjaźni, prawda jest zupełnie inna. Gwiazdy wydają się mieć zdrowy stosunek do koleżanek i kolegów po fachu i nie rezygnują z nawiązywania bliższych relacji. O tym, że między Darią Widawską i Marzeną Rogalską jest nić porozumienia, można przekonać się, spoglądając na zdjęcia paparazzi!

Widać, że gwiazdy telewizji, choć ich kariery są zupełnie inne, bo jedna jest aktorką, a druga dziennikarką, wiele łączy. Paparazzi spotkali panie, gdy te korzystały z ostatnich ciepłych dni w tym roku i przechadzały się, rozmawiając.

Zobacz także: Tak gwiazdy walczą o piersi! Chodakowska topless, Aneta Zając w koronkach. Co za akcja!

Widawska bez makijażu, a Rogalska? Pokazała, jaka jest rozciągnięta

Daria Widawska i Marzena Rogalska spotkały się, aby wspólnie coś przekąsić. Najpierw rozmawiały ze sobą, siedząc przy stoliku. Wtedy nie były same, ale kontynuowały dyskusję, spacerując już tylko we dwie. Pogoda dopisała, więc przyjaciółki chodziły po mieście w lekkich stylizacjach.

Widawska, bez makijażu, w naturalnym wydaniu, miała na sobie czarną koszulką i rozpiętą koszulę plus dżinsowe spodnie, a Rogalska do jasnych dżinsów z wyjątkowo szerokimi nogawkami dobrała kolorową, wzorzystą górę. Wyglądały świetnie w młodzieżowych, nonszalanckich stylizacjach!

Zobacz także: Znamy słabość Darii Widawskiej. Czasem nie potrafi się powstrzymać! "To jest takie napadowe"

Obie wydawały się dobrze czuć we własnym towarzystwie. Były zrelaksowane i uśmiechnięte, a Rogalska w pewnym momencie śmiała się, podnosząc ręce wysoko do góry. Widać, że dziennikarka jest w dobrej formie!

W końcu przyjaciółki rozstały się, a Rogalska zniknęła, trzymając za rękę swojego partnera.

Zobacz także: Wielkie zaskoczenie w śniadaniówce! Rogalska wraca, Górska znika

Widawska przyjaźni się nie tylko z Rogalską

48-letnia Daria Widawska koleguje się ze starszą o 7 lat Marzeną Rogalską, ale nie tylko. Ma również świetny kontakt z Joanną Brodzik, którą poznała jeszcze na studiach, a później grała m.in. w "Magdzie M". Do grona jej przyjaciółek należy także Agnieszka Dygant poznana na planie "Prawa Agaty" lata temu.

Z kolei Marzena Rogalska przez lata przyjaźniła się z Ewą Drzyzgą (i aż przez 14 lat była partnerką jej brata!) czy Łukaszem Nowickim.

Zobacz także: Daria Widawska wystawiła nogi do słońca. Aktorka "39 i pół" walczy z pogodą w Juracie. Mamy zdjęcia

Zobacz więcej zdjęć. Daria Widawska bez makijażu i Marzena Rogalska w świetnej formie. Paparazzi przyłapali je na pogaduchach

Ale się ceni! Marzena Rogalska zarabia krocie na kursach dziennikarstwa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.