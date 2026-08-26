Agustin Egurrola chce Nataszę Urbańską w jury "Mam talent!". To ona zastąpi Wieniawę?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
Maksymilian Kluziewicz
2026-08-26 16:45

Plotki dotyczące udziału Nataszy Urbańskiej w "Mam talent!". Agustin Egurolla postanowił odnieść się do medialnych doniesień. Znany juror w rozmowie z portalem Eska.pl przyznał otwarcie, że artystka byłaby doskonałym wyborem na miejsce Julii Wieniawy i wymienił jej największe atuty.

Natasza Urbańska w "Mam talent!" zamiast Julii Wieniawy?

Kolejna edycja popularnego formatu przyniesie personalne roszady. Wiadomo już o odejściu Julii Wieniawy. Młoda gwiazda napisała na Instagramie „Po trzech sezonach kończę swoją przygodę z »Mam talent!«. To były trzy lata pełne emocji, wzruszeń, śmiechu i spotkań z niezwykle utalentowanymi ludźmi. Jestem ogromnie wdzięczna, że mogłam być częścią tego programu i przeżyć tyle pięknych chwil”. Puste stanowisko szybko wywołało medialne domysły, a najpoważniejszą kandydatką do roli jurorki stała się Natasza Urbańska. Piosenkarka zapytała internautów o to, czy posiada talent. W rozmowie z portalem Eska.pl wyjaśniła inny sens tych słów, jednak nie zaprzeczyła swojemu udziałowi w programie.

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Agustin Egurrola chwali Nataszę Urbańską

Ewentualny transfer piosenkarki do programu doczekał się reakcji ze strony obecnego członka komisji oceniającej stacji TVN. Agustin Egurrola w wywiadzie udzielonym Maksymilianowi Kluziewiczowi z portalu Eska.pl entuzjastycznie odniósł się do pomysłu zatrudnienia nowej gwiazdy i nie krył swojego ogromnego poparcia dla takiej decyzji produkcyjnej.

Natasza by sobie poradziła w każdym talent show, no bo to jest, ja się śmieję, taki Leonardo da Vinci polskiej sceny muzycznej. No i świetnie śpiewa, świetnie tańczy i ma osobowość. Wie, jak powinno wyglądać dobre show, umie rozpoznać każdy talent, więc myślę, że w każdym programie ona by sobie poradziła

Julia Wieniawa wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"

Odejście aktorki z telewizyjnego hitu było podyktowane jej kolejnymi wyzwaniami zawodowymi. Od września widzowie zobaczą ją w formacie "Taniec z Gwiazdami". Znany choreograf przekazał swoje ogromne przekonanie o sukcesie młodej gwiazdy w zupełnie nowej roli na ekranie.

Była w tym programie, zna dobrze ten program, wie, na czym on polega, była też dobrą jurorką w naszym programie, więc myślę, że na pewno będzie wartością.

Julia Wieniawa jurorką w Tańcu z Gwiazdami
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Natasza Urbańska
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