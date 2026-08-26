Na zdjęciach z planu "Rancza" zabrakło Olbrychskiego! Za to Lucy kwitnie, a Kozioł z Czerepachem ruszają na wojnę!

Są takie seriale, które tak bardzo podbijają serca, że stają się częścią codzienności. Dla milionów Polaków takim właśnie fenomenem było "Ranczo", które wydawało się - zakończyło historię w 2016 roku. Wierni fani nie stracili jednak nadziei, że Wilkowyje jeszcze wrócą. I słusznie!

Wierni fani doczekali się kontynuacji "Rancza"

Wokół "powrotu Rancza" przez 10 lat narosło wiele spekulacji i plotek. Jednak nic nie zapowiadało, ż spełni się marzenie widzów kultowej serii. Co roku do Jeruzala, gdzie realizowano zdjęcia do serialu, przyjeżdżają tysiące miłośników na tradycyjny zlot fanów. Tak było i w 2026 roku - tyle, że tym razem wszyscy mieli wielki powód do radości. 11. sezon "Rancza" powstał i już jest pewne, że w grudniu zobaczymy 6-odcinkowy finał tej historii.

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"Ranczo. Zemsta wiedźm" zadebiutuje zimą, wiemy już także, kiedy zobaczymy ostatni odcinek kultowego serialu. Teraz wiele można domyślić się także z najnowszych zdjęć z planu, które zobaczysz w naszej galerii! Na przykład, dlaczego zabrakło na nich Daniela Olbrychskiego? Co się dzieje między Koziołem a Czerepachem? I kogo zagra Michał Królikowski, który reprezentuje legendarną rodzinę, związaną z serialem?

Co zobaczymy w nowym "Ranczu"?

Pewne jest, że w kontynuacji "Rancza" zobaczymy m.in. Cezarego Żaka, Artura Barcisia, Ilonę Ostrowską, Magdalenę Waligórską-Lisiecką, Katarzynę Żak, Violettę Arlak, Martę Lipińską, Jacka Kawalca, Bartłomieja Kasprzykowskiego, Bogdana Kalusa, Piotra Pręgowskiego, Piotra Ligienzę, Martę Chodorowską, Arkadiusza Nadera czy Grażynę Zielińską.

Rola Wioletki to była dla mnie wielka przygoda i właściwie pierwsze prawdziwe zetknięcie się z zawodem. Dostałam ją na pierwszym roku studiów, dokładnie w czasie sesji po pierwszym roku. To było szalone - wszystko, czego uczyłam się na zajęciach, od razu sprawdzałam w praktyce na planie. Taka szkoła życia i aktorstwa w jednym. Jaka będzie Wioletka w nowym "Ranczu"? Niestety, nic nie mogę zdradzić! Sama jestem ogromnie ciekawa, jak to będzie po tylu latach znowu się z nią spotkać. Gdzie ona teraz jest? Co przeszła? Jak się zmieniła? Mogę tylko powiedzieć, że wątek wymyślony dla Wioletki jest naprawdę bardzo ciekawy

- powiedziała w jednym z wywiadów Magdalena Waligórska-Lisiecka.

Bohaterowie się postarzeli. Tylko nie Lucy!

Bohaterowie przede wszystkim się postarzeli. To zupełnie inni ludzie, bo ich losy znaliśmy sprzed 11 lat. Mam nadzieję, że scenariusz pozwoli nam pokazać te zmiany, które zaszły u nich i w sytuacji całej społeczności Wilkowyj. Będziemy mieli ogromny fun w graniu, a publiczność w oglądaniu. Niestety nie mogę zdradzić, co widzowie zobaczą w nowych odcinkach, jednak robimy wszystko, używając naszego talentu, by ich nie zawieźć

- wyznał w "Pytaniu na śniadanie" Cezary Żak.

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