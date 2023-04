Maria Winiarska przez 50 lat płaciła składki ZUS. Co z tego ma?

26 czerwca 1985 roku filmowcy wracali ze zdjęć do filmu "Magnat" w reżyserii Filipa Bajona. W Rudzie Śląskiej ulegli wypadkowi samochodowemu. Marcin Isajewicz i Krystyna Krasińska zginęli na miejscu, a Piotr Sobociński w stanie ciężkim trafił do szpitala. Powrót do zdrowia wymagał wielomiesięcznej rehabilitacji - czytamyculture.pl. Hanna Mikuć musiała wówczas sobie radzić z opieką nad mężem i niespełna dwuletnim synkiem, Piotrem juniorem. Później para doczekała się syna Michała (36 l.), który podobnie jak ojciec i brat jest operatorem filmowym oraz córki Marii (31 l.), która została aktorką jak mama i dziadkowie, Bohdan Mikuć (+85 l.) i Wanda Chwiałkowska (89 l.). Żoną Michała Sobocińskiego jest znana aktorka Natalia Rybicka (37 l.), z którą ma roczną córeczkę Helenkę. Ma także dzieci z poprzedniego związku. Piotr Sobociński zmarł w 2001 roku w Kanadzie na zawał serca podczas realizacji filmu "24 godziny". Hanna Mikuć bliskich pochowanych ma na Powązkach Wojskowych w Warszawie, w tym teścia, Witolda Sobocińskiego (+89 l.).

Ewa Telega ukochanego męża pochowała na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Limanowskiego w Radomiu. Na grobie operatora filmowego widnieje sentencja: "I nie ma nic ani uśmiechu ani myśli o jutrze ani ciepłego dotyku dłoni żywej" Ewa. Aktorka później wyszła za maż za reżysera Andrzeja Domalika (74 l.), z którym ma córkę Zofię (28 l.), która także jest aktorką.