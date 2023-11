Wielkie zmiany w "M jak miłość"! Do obsady wróci legendarna postać? Nowe ustalenia "Super Expressu"

Iga Krefft to popularna aktorka młodego pokolenia. Wszyscy znają ją z roli Uli z serialu "M jak miłość", w postać której wcielała się przez wiele lat. Równolegle z karierą telewizyjną, gwiazda od kilku lat rozwija swoją twórczość muzyczną. Pod pseudonimem artystycznym Ofelia śpiewa, gra na gitarze, komponuje i pisze teksty swoich piosenek. Te ostatnie niekiedy zaczepne i zawsze bardzo trafnie oceniające otaczającą nas rzeczywistość. W ostatnim czasie Krefft zniknęła z ekranów telewizji publicznej, skupiając się na karierze wokalistki i autorki tekstowi i kompozytorki. Najlepszym miejscem, gdzie można dowiedzieć się, co u niej słychać - nie tylko zawodowo, jest oczywiście Instagram.

Na profilu Igi Kreff pojawiło się ostatnio zdjęcie, które rozgrzało jej fanów do czerwoności. Ofelia, ubrana jedynie w skąpe, koronowe stringi, stoi na tle regalu z książkami i bibelotami. Zdjęcie zatytułowała przewrotnie "house pleasures (ang. domowe przyjemności - przyp.red.)". Dodała do niego także żartobliwy opis. "Chociaż bardzo tęsknię za czytaniem ze spokojem, z wolną głową… Wczoraj otworzyłam jedną z moich książek, a tam jakieś skrawki myśli, liściki i zasuszone kwiaty. Tu kącik filozoficzny, a tam obok wuefisty" - czytamy w poście. Aktorka nawiązała do tego, ze na regale, poza książkami, zmieściła się tez kolekcja deskorolek. Jednak ani książki, ani deskorolki nie są w stanie odwrócić uwagi, od nagiej pupy aktorki.

Pod postem posypały się komentarze, głównie żartobliwe. Widać, że obserwatorom spodobała się naga wersja Ofelii.

"Oho, piękna! Piękna kolekcja książek, piękna Ty!"

"Jestem wdzięczna, ze mogę patrzeć na osoby, które pozwalają sobie na bycie sobą",

"Wow skupiam się na pupie nie na książkach, sensualne foto"

"Widzę, że kaloryfery działają bez zarzutu na Mokotowie"