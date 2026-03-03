Aktorzy "rodzinki.pl" przejęli parkiet Polsatu. Oni wystąpili w "Tańcu z gwiazdami"

Adam Zdrójkowski

Szlaki męskiej części obsady przetarł Adam Zdrójkowski. Serialowy Kuba pojawił się na parkiecie jako pierwszy z braci Boskich, tworząc duet z Wiktorią Omyłą. Para prezentowała się na tyle dobrze, że udało jej się dotrzeć do ćwierćfinału, kończąc rywalizację na wysokim, czwartym miejscu. Warto dodać, że w tej samej edycji rywalizowała z nim koleżanka z planu.

Olga Kalicka

Bezpośrednią rywalką Zdrójkowskiego była wówczas Olga Kalicka. Aktorka wcielająca się w rolę dziewczyny Tomka poradziła sobie w tanecznym boju znacznie lepiej niż jej serialowy kolega. Pod czujnym okiem Rafała Maseraka dotarła aż do ścisłego finału, ostatecznie zajmując drugą lokatę na podium.

Wiktoria Gąsiewska

Wiosną 2018 roku swoich sił na parkiecie spróbowała Wiktoria Gąsiewska. Jej partnerem tanecznym został Oskar Dziedzic, jednak ten duet nie zaskarbił sobie wielkiej sympatii widzów. Młoda gwiazda miała zdecydowanie mniej szczęścia niż jej poprzednicy, odpadając z programu już jako trzecia uczestniczka.

Julia Wieniawa

Jedną z faworytek do zdobycia Kryształowej Kuli była Julia Wieniawa. Celebrytka wystąpiła w specyficznej, „pandemicznej” edycji show w 2020 roku, tańcząc u boku doświadczonego Stefano Terrazzino. Choć wielu widzów typowało ją do zwycięstwa, ostatecznie musiała zadowolić się drugim miejscem w finale.

Maciej Musiał

Najstarszy z serialowych braci, Maciej Musiał, pojawił się w programie w 2024 roku. Aktor tworzył parę z Darią Sytą i od początku był wymieniany w gronie potencjalnych zwycięzców. Mimo dużego poparcia nie udało im się wejść do finałowej rozgrywki, ale zakończyli przygodę na solidnej, czwartej pozycji.

Tomasz Karolak

W poprzedniej odsłonie formatu mogliśmy oglądać głowę rodziny Boskich, czyli Tomasza Karolaka. Aktorowi partnerowała na parkiecie Izabela Skierska. Mimo że jurorzy często oceniali go najsurowiej ze wszystkich uczestników, ogromna sympatia widzów pozwalała mu przechodzić do kolejnych odcinków. Ostatecznie duet dotarł aż do półfinału, zajmując piąte miejsce.

Mateusz Pawłowski

Stawkę zamyka Mateusz Pawłowski, pamiętny serialowy Kacperek. Jest on ostatnim z rodu Boskich, który zdecydował się na udział w „Tańcu z gwiazdami”. W bieżącej edycji jego taneczną partnerką jest Klaudia Rąba. Czas pokaże, czy uda mu się powtórzyć sukcesy swojego ekranowego rodzeństwa i ojca.

