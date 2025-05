Aleksander Łodzia-Kobyliński popularność i uznanie fanów zdobył jako "Makino". Artysta związany był przez całe życie z Krakowem, interesował się tym miastem, a także muzyką. Był również wielkim pasjonatem tradycji. To właśnie to hobby pchnęło go do stworzenia Zespołu Folkloru Miasta Krakowa "Andrusy".

Aleksander Łodzia-Kobyliński nie żyje. Miał 89 lat

Aleksander Łodzia-Kobyliński w trakcie swojej aktywności zawodowej stworzył nawet muzykę do hymnu Klubu Sportowego Cracovia SA, którego był kibicem. Całe życie angażował się społecznie.

W wieku 89 lat zmarł Aleksander Łodzia-Kobyliński „Makino”, bard Cracovii, artysta, wierny kibic, odznaczony orderem Cracovia Restituta. W 1981 roku napisał słowa do utworu „Z Mariackiej Wieży”, który przez lata towarzyszył Cracovii jako klubowy hymn. Makino był z Cracovią na dobre i na złe – zawsze obecny, życzliwy, gotowy do działania. Jego talent, błyskotliwość i pasja zostaną z nami na zawsze. Żegnamy go z wielkim smutkiem. Cześć Jego pamięci! - czytamy w poście opublikowanym przez KS Cracovia SA.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy fanów Aleksandra. Większość napisała, że był bardzo dobrym człowiekiem, inni z kolei docenili jego oddanie oraz twórczość w Krakowie.

Miałem okazję poznać, b. pozytywny a przy tym skromny człowiek. Oddany Cracovii - czytamy w sekcji komentarzy pod opublikowanym w sieci postem.

Warto dodać, że Aleksander Łodzia-Kobyliński w 2022 roku został odznaczony za zasługi na rzecz Krakowa. Aleksander Łodzia-Kobyliński był bardzo mocno zaangażowany w ratowanie zabytków, a także cmentarzy Krakowa. Został też odznaczony złotym medalem SKOZK. Warto wspomnieć, że był członkiem honorowym Stowarzyszenia Siemacha oraz aktywnym uczestnikiem życia tejże organizacji.

