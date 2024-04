Aleksander Sikora szuka pracy po TVP

Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska byli jedną z najpopularniejszych par w TVP. Prowadzili razem nie tylko "Pytanie na śniadanie", ale też liczne koncerty organizowane przez stację. Po zmianie władz w Telewizji Polskiej, która nastąpiła po wyborach, wszystkie pary z "Pytania na śniadanie" zostały wymienione na nowych prowadzących. Tym samym większość z nich w ogóle straciła pracę w telewizji... Głośnym echem odbiło się zwłaszcza zwolnienie Tomaszewskiej, która w momencie zerwania współpracy była w zaawansowanej ciąży.

"Aleksander Sikora był widziany w budynku Polsatu" - słyszy od naszego informatora. A to niespodzianka! Prezenter, według informacji "Super Expressu", pojawił się na rozmowach w sprawie pracy w Polsacie i rozmawiał o kontrakcie ze stacją. "Olek oczywiście rozgląda się za nową "robotą" i bierze różne opcje pod uwagę. Dostał kilka ciekawych propozycji i przed nim decyzja, co wybierze. Niedługo zapewne wróci na ekrany" - zdradza nam osoba z otoczenia Sikory.

Dziennikarz był związany z TVP od 2016 roku, wcześniej pojawiał się między innymi w telewizji muzycznej Viva Polska, 4FUN.tv czy TVN Meteo. W Telewizji Polskiej prowadził między innymi "Sylwestra z Dwójką", "The Voice of Poland", "You Can Dance – Nowa Generacja" czy konkurs Eurowizji.

Występował też w 2020 jako uczestnik w show tanecznym "Dance Dance Dance". W drugiej edycji, w parze z Małgorzatą Tomaszewską zajęli 5 miejsce. Później Sikora poprowadził trzecią edycję popularnego programu.

Aleksander Sikora w wyjątkowy sposób uczci pamięć po zmarłej babci. Na święta przygotuje ciasteczka według jej przepisu!