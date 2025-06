Aleksandra Żebrowska znana jest ze swojego oryginalnego podejścia do mediów społecznościowych, w których stawia na autentyczność i sporą dawkę poczucia humoru. Jej profil na Instagramie, śledzony przez setki tysięcy osób, daleki jest od wymuskanych zdjęć i starannie wyreżyserowanych kadrów. Celebrytka pokazuje życie takim, jakie jest – czasem zabawne, czasem chaotyczne, ale zawsze prawdziwe. Z okazji urodzin męża znów zaskoczyła obserwatorów.

17 czerwca 2025 roku Michał Żebrowski obchodził urodziny, a jego żona postanowiła uczcić ten dzień w wyjątkowym stylu. Choć życzenia pojawiły się w sieci z dwudniowym opóźnieniem, to zdecydowanie nie można było przejść obok nich obojętnie. Aleksandra opublikowała zdjęcie, na którym Michał, bez koszulki, pozuje w ruchu, jakby boksował się z aparatem. Na drugim planie widoczna jest sama autorka posta – topless, z zasłoniętymi piersiami.

Żebrowska takimi publikacjami pokazuje, że nie zamierza dostosowywać się do instagramowych standardów. Od początku swojej internetowej działalności konsekwentnie buduje markę, która opiera się na autentyczności. Jej wpisy często dotyczą tematów macierzyństwa, ciała po ciąży, zmęczenia czy relacji w związku.

Aleksandra nie raz pokazała, że nie traktuje internetu zbyt poważnie. Tym razem, choć w tle były urodziny ukochanego, udało jej się połączyć ciepłe życzenia z nutą prowokacji i humorem, który jest jej znakiem rozpoznawczym. Fani byli pod wrażeniem jej odwagi. Większość zachwyciła się najnowszym wpisem. W sekcji komentarzy pojawiło się sporo słów uznania!

Jeśli tak się wygląda po 4 dzieci, to chyba jednak zmieniam nastawienie co do posiadania dzieci - napisała jedna z przejętych fanek.