Michał Żebrowski poznał przyszłą żonę, gdy była dzieckiem

Michał Żebrowski świętuje dzisiaj swoje 53. urodziny. Na wielkim ekranie zadebiutował w latach 90. XX wieku. Niezwykle utalentowany i bardzo przystojny aktor od początku swojej kariery budził duże zainteresowanie. Prawdziwą popularność przyniosły mu jednak role Tadeusza Soplicy w "Panu Tadeuszu" oraz Jana Skrzetuskiego w "Ogniem i mieczem". Ta ostatnia sprawiła, że zakochały się w nim kobiety w całej Polsce.

Przystojny aktor w młodości nie stronił od przelotnych romansów. Jego pierwszą wielką miłością była Magdalena Krawczykowska - solistka warszawskiego Teatru Wielkiego. Para planowała podobno zaręczyny i ślub. Związek przeszedł jednak do historii, a aktora zaczęto łączyć z innymi pięknościami. Mówiono o jego rzekomych romansach z Izabellą Scorupco, Moniką Pęcikiewicz, Karoliną Korwin-Piotrowską czy Magdaleną Czerwińską. Sam Michał Żebrowski nie komentował plotek.

Podobno po kolejnej nieudanej relacji zaczął wątpić w to, że spotka "tę jedyną". Nie wiedział, że już ją poznał. I to wiele lat wcześniej. Przyszłą matkę swoich dzieci po raz pierwszy spotkał, gdy miał dwadzieścia lat, a ona zaledwie pięć. Mama Aleksandry Adamczyk przyjaźniła się z siostrą aktora. Ponownie wpadli na siebie wiele lat później. Aleksandra zaczynała studia i dorabiała jako nauczycielka języka angielskiego. Żebrowski zapisał się do niej na lekcje. Młoda studentka początkowo nie była zainteresowana znanym aktorem.

Miała 18 lat, chłopaka i nie była zainteresowana umizgami starego 'dziada'. Po miesiącu nauki zrezygnowałem z lekcji i każde z nas poszło w swoją stronę - wspominał aktor w wywiadzie dla tygodnika "Świat i ludzie".

Michał i Aleksandra Żebrowscy: 15 lat różnicy i 16 lat po ślubie

Gdy pół Polski kochało się w Żebrowskim, młoda kobieta wcale go nie kojarzyła. W czasie popularności "Pana Tadeusza" oraz "Ogniem i mieczem" mieszkała za granicą. Po latach Aleksandra Żebrowska przyznała, że gdyby znała go jako gwiazdora, to prawdopodobnie nigdy by się ze sobą nie związali.

Myślę, że gdybym go znała z ekranu, nasza historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Nasz związek rozpoczął się od spotkania dwojga ludzi, a nie fanki i gwiazdora z jej lektur szkolnych - wspominała Aleksandra Żebrowska.

Wpadli na siebie trzy lata później i tym razem wszystko potoczyło się błyskawicznie. Michał Żebrowski opowiadał w wywiadach, że podczas wspólnego wypadu na kawę popatrzył na nią i zrozumiał, że oto siedzi koło niego jego przyszła żona. Miesiąc po pierwszej randce poprosił ją o rękę. Aleksandra miała wtedy zaledwie 21 lat, ale bez wahania się zgodziła. Rok później ślubowali sobie miłość. Pobrali się 20 czerwca 2009 roku w górskiej posiadłości aktora położonej niedaleko Bukowiny Tatrzańskiej.

O ich związku było głośno głównie za sprawą dużej różnicy wieku. Małżonkowie nic nie robili sobie ze złośliwych komentarzy. Za kilka dni będą świętować szesnastą rocznicę ślubu. Dziś dla wielu osób są przykładem na to, że można połączyć popularność z prywatnością. Chociaż chętnie brylują na branżowych imprezach i są bardzo aktywni w sieci, to najważniejsze sprawy zostawiają dla siebie.

Nadal nieobce im kontrowersje. Żebrowscy nie kryją się ze swoimi poglądami społeczno-politycznymi. Zdarza im się również publikować wpisy, które wywołują oburzenie części internautów.

