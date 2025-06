Gwiazdy show-biznesu komentują wyniki wyborów

W poniedziałek, 2 czerwca, poznaliśmy ostateczne wyniki wyborów prezydenckich. Według pierwszych danych, "na żyletki" wygrał Rafał Trzaskowski. Kolejne wyniki pokazały jednak, że nie warto się przedwcześnie cieszyć. Zwycięzcą drugiej tury wyborów został Karol Nawrocki. Wywołało to falę komentarzy. Jedni się cieszą, inni rozpaczają.

Głos postanowiły wziąć również osoby związane z show-biznesem oraz polską kulturą. Swoimi przemyśleniami podzielili się m.in. Krystyna Janda, Marianna Schreiber, Peja, Dominika Chorosińska, Julia Wieniawa, Małgorzata Rozenek-Majdan czy Marta Manowska, która do tej pory unikała tematów politycznych. Ulubienica widzów TVP w rozmowie z Magdą Mołek powiedziała, co myśli o obecnej sytuacji politycznej w kraju. Nie szczędziła gorzkich słów pod adresem wyborców Sławomira Mentzena.

Milczenie przerwał Michał Żebrowski, który nigdy nie krył się ze swoimi poglądami społeczno-politycznymi. W wyborczą niedzielę razem ze swoją żoną, Aleksandrą, udali się do urn tańcząc poloneza w strojach z epoki "Pana Tadeusza". Aktor w 1999 roku zagrał główną rolę w ekranizacji dzieła Mickiewicza. tańcząc poloneza.

Michał Żebrowski ostro o Nawrockim. "Bandyta nie może liczyć na mój szacunek"

Michał i Aleksandra Żebrowscy od dawna wspierają Rafała Trzaskowskiego, z którym prywatnie się przyjaźnią. Z pewnością są bardzo rozczarowani wynikiem wyborów prezydenckich. Kwestią czasu było aż się do nich odniosą. Po kilku dniach ciszy, Michał Żebrowski opublikował na Instagramie obszerny post. Zwrócił się on w nim do wyborców Nawrockiego. O samym prezydencie elekcie nie miał za wiele miłego do powiedzenia. Nie podoba mu się, że osoba, na której spoczywa tyle różnych oskarżeń będzie sprawować tak ważne stanowisko. Co więcej, wprost nazwał do bandytą.

Wybór na prezydenta mojej ojczyzny człowieka, który ma niewyjaśnione zarzuty o sutenerstwo oraz finansowe machlojki stawia mnie w bardzo niekomfortowej sytuacji. Mój dyskomfort dodatkowo pogłębia wiedza, że prezydent mojej ojczyzny przyznał publicznie, że brał udział w bandyckich bójkach zakazanych prawem. Bandyta bowiem również nie może liczyć na mój szacunek, ponieważ nie uważam takich mężczyzn za mężczyzn. Uważam ich za tchórzy, ludzi szkodliwych z racji na ich wpływ na młodzież - rozpoczął swój długi wpis.

Następnie stwierdził, że... szanuje wyborców Karola Nawrockiego. Uważa, że tak jak on, w swoim wyborze kierowali się "miłością do Polski". Wyborców Nawrockiego nazywa patriotami kochającymi swoją ojczyznę. Wrócił też do oskarżeń, które w ostatnich tygodniach wypłynęły pod adresem Nawrockiego. Ze stanowczą pewnością stwierdził, że żaden z wyborców Trzaskowskiego w podobnej sytuacji nie oddałby na niego swojego głosu.

Żebrowski zauważył również, jak niewielka różnica głosów przeważyła szalę zwycięstwa. Zwolenników Karola Nawrockiego poprosił o pomoc i zaapelował, by razem "stanąć w prawdzie".

Stańmy razem w prawdzie. Ja chcę tylko wiedzieć, kim jest mój prezydent. Chcę wiedzieć, czy człowiek, którego poznaję teraz dzięki ujawnianym dokumentom i materiałom dziennikarskim, to ten sam człowiek, który będzie mnie reprezentował na arenie międzynarodowej. [...] Stańmy razem w prawdzie, właśnie dlatego, że tak samo kochamy Polskę. Stańmy razem, wyjaśnijmy to razem i wspólnie zadajmy pytanie: Czy jesteśmy słusznie zmuszeni rozliczyć wszystkie kłamliwe media, czy też słusznie powinniśmy traktować Nawrockiego jak bandziora - zakończył aktor.

