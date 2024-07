Toaletowa afera z żoną Michała Żebrowskiego. Padły słowa o hemoroidach!

Jakub Tolak po operacji na nowo uczy się chodzić. Czeka go długa rozłąka z rodziną

Michał Żebrowski jest dumnym tatą czwórki dzieci. Wszystkie jego pociechy są owocem małżeństwa z Olą Żebrowską. Najmłodsze dziecko urodziło się dwa lata temu. Rodzice mają w domu ciężko, ale dzięki wzajemnemu wsparciu radzą sobie znakomicie. Trzeba podkreślić, że aktor zdecydowanie nie unika wykonywania domowych obowiązków. Małżonkowie chętnie dzielą się obrazkami z życia prywatnego w mediach społecznościowych. Niektórzy twierdza nawet, że pokazują zbyt wiele. Największe kontrowersje wywołało zdjęcie, na którym mogliśmy zobaczyć żonę Michała Żebrowskiego karmiącą dziecko na sedesie. Wybuchła wówczas afera toaletowa! Mimo że od opublikowania pamiętnej fotki minęło już ponad półtora roku, temat powrócił w wywiadzie, którego Ola Żebrowska udzieliła magazynowi "Zwierciadło". Padły w nim słowa o hemoroidach!

Żona Michała Żebrowskiego wspomina zdjęcie na sedesie. Mówi o hemoroidach i infekcjach dróg moczowych

Żona słynnego aktora nie spodziewała się tego, że fotka wywołała aż tak skrajne reakcje. - Tutaj okazało się, że niektórzy ludzie czuli się oburzeni i obrzydzeni. Nie było to przecież moje prywatne zdjęcie, zrobione przez Michała, który mógł potrzymać dziecko, zamiast robić foty (takie komentarze też się znalazły), tylko zdjęcie z sesji, zaplanowane, bo bardzo chciałam pokazać połóg w codziennych, normalnych, intymnych kadrach - wyjawiła Aleksandra Żebrowska. Jej zdaniem tego typu obrazki "zdarzają się w każdym domu". - Bo jeśli jesteś sama, leje się z ciebie krew, masz infekcję dróg moczowych czy hemoroidy, które szczególnie po porodzie przytrafiają się często, to wizyta w toalecie nie zajmuje 30 sekund, tylko czasami godzinę. Nie jest to wymarzony scenariusz, ale czasami dużo łatwiej jest załatwić się z dzieckiem na rękach niż słuchać, jak płacze w pokoju obok, jednocześnie budząc starsze dzieci - argumentowała żona Michała Żebrowskiego.

