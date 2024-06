Cali na biało Kasia Skrzynecka i Marcin Łopucki świętują 15. rocznicę ślubu. Zabrali córki do wyjątkowego miejsca

Julia Wieniawa pokazała w sieci "ścianę chwały". Wiemy, co się na niej znalazło

Ewa Farna zachwyca metamorfozą

Ewa Farna w lateksie? Owszem! Gwiazda zaprezentowała na Instagramie najnowsze fotki i nie możemy wyjść z podziwu jak świetnie wygląda!

30-letnia wokalistka prywatnie jest mamą dwójki dzieci: syna Artura, urodzonego w 2019 i córki Elli, urodzonej w 2022. Obie pociechy wychowuje z mężem, również muzykiem - Martinem Chobotem.

Ewa Farna w siódmym niebie! Co za kapitalna wiadomość. "Kocham"

Na najnowszych zdjęciach Farna zaprezentowała się fanom w modnej, poszarpanej fryzurze z grzywką. Jeśli chodzi o stylizacje, to postawiła na mocne akcenty: żółtą sukienkę, która idealnie podkreśliła jej walory i ponętną sylwetkę. Elegancką kreację uzupełniła o seksowne, czarne, lateksowe kozaki do połowy uda.

Zobacz również: Tak zmieniła się Ewa Farna. Trudno ją rozpoznać

"To był zaszczyt grać wczoraj dla bohaterów hokeja, na żywo, z zespołem, w ramach transmisji na CT1. Wstydziłam się patrzeć na nich na sali! Jeszcze raz wielkie gratulacje" - napisała pod zdjęciami. Fani jednak patrzyli tylko na nią!

Fani pod zdjęciami gwiazdy rozpływali się w zachwytach - czemu trudno się dziwić. "Obłęd. Ten look. Klasa dziewczyno. Zagrało tu wszystko" - napisała jedna z komentujących. "Coraz piękniejsza jesteś Ewka!" - dodała inna.

Ewa Farna o swojej wadze

Wokalistka wielokrotnie podejmowała temat swojej wagi i wyglądu w social mediach. Faktycznie - za każdym razem, gdy Ewa Farna schudnie lub przytyje - wzbudza to pewną sensację. W 2021 postanowiła raz a dobrze rozprawić się z takimi komentarzami.

"Ja i body positive. Oj, jakby ten trend rządził już parę lat temu, pewnie bym nie dostawała takiego linczu, jak mi się obrywało przez lata, kiedy zmieniałam się z dziewczyny w kobietę... nie był to łatwy czas, kiedy przechodzisz przez etap samoakceptacji, przyjmowanie zmian Twojego ciała pod wpływem hormonów i dojrzewania, a ktoś Ci, za przeproszeniem, pierd*li, że już nie tak samo wyglądasz i powinnaś mniej jeść..." - napisała Farna na Instagramie. "Chcę Wam powiedzieć, że zawsze mocno starałam się podkreślać to, że fakt, iż nie ważę 50 czy nawet 60 kg, nie znaczy, że nie mam prawa być piosenkarką czy pojawiać się na okładkach... Szok - to nie znaczy też, że prowadzę niezdrowy styl życia!" - grzmiała gwiazda. Dodała też wyraźnie, że zdrowie jest najważniejsze, a nikt nie powinien komentować na podstawie jedynie zdjęć w sieci, czy ktoś jest "za chudy" czy "za gruby". Oczywiście ma rację. Naszym zdaniem zawsze wygląda pięknie!

Radek Liszewski miał okropny wypadek! Teraz musi chodzić w gorsecie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.