Alicja Janosz z piersiami niemal na wierzchu. Tak piosenkarka odpowiada za skrytykowanie jej wyglądu

Alicja Janoszod 13 lat jest żoną Bartosza Niebieleckiego, producenta i perkusisty, z którym ma jedno dziecko. Małżonkowie pojechali na wakacje do przepięknej Chorwacji. Tam piosenkarka pluskała się w ciepłym morzu i korzystała z dobrodziejstw urokliwego miasteczka, w którym się zatrzymała. Janosz jest zupełnie inną kobietą niż dekadę temu. Teraz nie wstydzi się już ubierać w odważne stylizacje.

- Pamiętam jak poznałam @margaret_official. Pracowała wtedy nad swoim debiutanckim repertuarem. Grał z nią mój kolega i jakoś przypadkiem spotkałyśmy się we Wrocławiu. Natychmiast ją polubiłam. Pamiętam też, że miała na sobie seksowny strój / body. Bardzo mi się podobała w tym stroju. Ja jednak w tamtym czasie byłam zbyt nieśmiała na „odważny” wydawało mi się strój. Minęło jakieś 10 lat od tamtej pory 😂 a ja mam po latach frajdę z ubierania się tak jak mi się podoba. Pamiętam jak w dzieciństwie mogłam godzinami stylizować się przed lustrem. Ale nigdy nie miałam wystarczającej odwagi, by się wyrażać poprzez modę. Teraz bawię się nią i UFAM sobie i własnemu gustowi. Uwielbiam to i mogłabym o tym długo… 😁 Ale piszę ten post, bo właśnie pewna kobieta napisała mi w prywatnej wiadomości komentarz do mojego zdjęcia w stroju i spodenkach - „tragedia. Weź to skasuj bo jesteś za chuda i to strasznie wygląda”. Korzystając z tego, że jest tu trochę osób - proszę Was bardzo. Nie podcinajcie skrzydeł innym ludziom. To co jest ich nie musi być Wasze. I nie musi Wam się podobać. Niech każdy ubiera się tak, jak mu się podoba. Nie mówiąc już o krytykowaniu ciała drugiego człowieka. Ja też uczę się doceniać to co mam zamiast krytykować się w myślach. A to długi, mozolny proces… O czym wie wiele kobiet i mężczyzn.Życie jest za krótkie, by się nie odważać być sobą. I zbyt cenne, by ranić siebie nawzajem… - czytamy na Instagramie Alicji Janosz.

Piosenkarka umieściła także krótki filmik, na którym widać, że jest ubrana w bardzo odważną czerwoną sukienkę, która o mało nie splata jej figla i nie uwalnia jej nagich piersi.