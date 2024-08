Alicja Węgorzewska tylko wydaje się miła? Aż trudno uwierzyć, co mówią o śpiewaczce

Alicja Węgorzewska to znana na całym świecie polska mezzosopranistka, producentka operowa oraz osobowość telewizyjna, której kariera artystyczna i wkład w popularyzację muzyki klasycznej w Polsce zdobyły jej uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Jej talent wokalny i charyzma sprawiły, że osiągnęła sukcesy na wielu płaszczyznach artystycznych, od scen operowych po projekty telewizyjne.

Alicja Węgorzewska jako jurorka "The Voice Senior"

Szerokiej publiczności dała się poznać jako surowa, ale sprawiedliwa jurorka muzycznych talent show. W "The Voice Senior" wielokrotnie wzruszała nie tylko swoim śpiewem, ale także ciepłymi słowami, które kierowała do uczestników. Zawsze spokojna, miła i uśmiechnięta gromadziła w swoich drużynach wrażliwców i melomanów. Potrafiła ich zmotywować od walki o marzenia.

Nie przegap: Zmiany w TVP. Cały skład The Voice Senior został ZWOLNIONY! Będą nowi jurorzy. Dwa wielkie powroty

Jaka jest Alicja Węgorzewska?

Taki obraz Alicji Węgorzewskiej kłóci się z najnowszymi doniesieniami prasy na jej temat. "Newsweek" opublikował bowiem artykuł, w którym opisuje inną twarz Węgorzewskiej. Tygodnik przytacza wypowiedzi pracowników zarządzanej przez śpiewaczkę Warszawskiej Opery Kameralnej, z których wynika, jakoby praca w tej instytucji kultury była wyjątkowo uciążliwa ze względu na panującą tam nieprzyjemną atmosferę i specyficzny styl zarządzania. Redakcja pisma poprosiła diwę o komentarz do tych zarzutów, a ona chętnie odniosła się do sprawy.

Śpiewaczka odpowiada na prasowe doniesienia

Alicja Węgorzewska w piśmie skierowanym do redakcji wyjaśniła, że praca takiej instytucji, jak Warszawska Opera Kameralna, wiąże się z ogromnym stresem i presją czasu - podobnie jak każde inne zadanie wymagające tak perfekcyjnego przygotowania. Nie wszyscy są na takie wyzwania gotowi.

"Praca w operze to nieustanna presja czasu i konieczność precyzyjnej realizacji zadań. (...) Nasze wydarzenia muszą być perfekcyjnie zrealizowane, co generuje ogromny stres. Wymaga to umiejętności działania pod presją czasu oraz współpracy z reżyserami, choreografami, scenografami i dyrygentami. Pracownicy muszą być gotowi do pracy rano, wieczorem, w soboty i niedziele. Nie każdy jest przygotowany na takie wymagania" - argumentowała śpiewaczka.

Szybki QUIZ o jurorach programów talentshow. My podajemy nazwisko, ty wskaż program Pytanie 1 z 10 Tomson i Baron The Voice Senior The Voice of Poland Must be the music Dalej