Allan Krupa i jego dziewczyna nagrali prawdziwy HIT! Śpiewają o fałszywej miłości. Komentarz Górniak powala. WIDEO

Nowa piosenka Allana Krupy i jego dziewczyny Nicol Pniewskiej

Allan Krupa zadebiutował na polskiej scenie na początku 2022 roku. Od tego czasu wydał kilka dobrze przyjętych singli, miał też okazję już dwukrotnie wystąpić ze znaną mamą na wielkiej scenie - podczas Sylwestra Marzeń oraz na Stadionie Narodowym. Przy okazji tego drugiego występu Allan wziął na warsztat największe hity Edyty Górniak i zrobił z nich przebojowy miks, w którym zakochali się jej fani. Można go posłuchać na YouTube.

Na co dzień Allan Krupa skupia się jednak na niezależnej pracy. Zaczął nagrywać płytę z córką swojego menadżera Highbarta - Nicol Pniewską. W tym celu Allan wyjechał na dłużej do Monako, gdzie mieszka i uczy się nastolatka. Wspólna praca spowodowała, że między nastolatkami zaiskrzyło. Swój pierwszy singiel wypuszczają więc już jako para. ZOBACZ: A jednak! Allan Krupa zakochany w pięknej piosenkarce! Zostali przyłapani w Monako. Mamy zdjęcia

Do sieci trafiła właśnie piosenka "Fake love" i nagrany do niej teledysk Allana Krupy czyli Enso i Nicol. "Utwór jest swoistym zaproszeniem do letniej historii prawdziwej miłości, pełnej pozytywnej atmosfery i ekscytacji, a zarazem ukazuje pozostawienie dawnych, nieprzyjemnych spraw sercowych w przeszłości" - czytamy w oficjalnej nocie prasowej. "Tekst piosenki opowiada o chwili oderwania się od codzienności i czerpaniu radości z życia oraz prawdziwym uczuciu, które towarzyszy młodym twórcom w realnym życiu. To artystyczna interpretacja letnich przygód, które jednocześnie niosą ze sobą przesłanie o tym, że można spełniać marzenia i nieustannie dążyć do sukcesu".

Gdy Allan i Nicol opublikowali w sieci swój pierwszy wspólny singiel, natychmiast zebrali setki pozytywnych komentarzy. Utwór oceniła też Edyta Górniak. "Zaje***ta nuda! Wchodzi lepiej niż szampan" - napisała na Instagramie.

Posłuchajcie piosenki Enso i Nicol "Fake love":