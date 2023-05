Allan Krupa robi konkurencję Bryskiej i Sanah! Tworzy piosenki dla innych artystów. Najnowsza zaskakuje! WIDEO

Allan Krupa odziedziczył po swojej mamie muzyczny talent. Nastolatek już rok temu zaczął karierę jako raper Enso i wydał dobrze przyjęte single: "Lambada", "Dżentelmen" czy ostatni, nagrany w duecie z Nerwusem, "Daiquiri". Na planie teledysku, który odwiedziliśmy z naszą kamerą, Allan Krupa ekscytował się, że w tak młodym wieku zaczął zarabiać na tworzeniu własnych piosenek.

– Zacząłem zarabiać na swojej muzyce. Z raportu na raport suma rośnie. Wiadomo, na tę chwilę nie są to pieniądze, które mnie zadowalają. Jak dostałem pierwszą wypłatę, nie będę tutaj ściemniał, za pierwszą piosenkę zarobiłem 1500 zł, powiedziałem: "Kurdę, ale zarobiłem!". Suma nie była istotna, cieszyłem się, że w ogóle pieniądze z tego zarobiłem. Nie mam tak, że już chciałbym dużo więcej. Na razie rozwala mi to głowę, bo nigdy nie myślałem, że w ogóle będę mógł kiedyś zarabiać pieniądze na moich piosenkach – mówił nam niedawno Allan Krupa.

Allan Krupa nagrał utwór dla Lori Lachnik

Ale chłopak nie skupia się na nagrywaniu jedynie własnych piosenek. Docelowo chce być producentem muzycznym, którzy tworzy też dla innych artystów i właśnie mu się to udało. O stworzenie piosenki zwróciła się do niego młoda artystka, znana z "The Voice of Poland", Lori Lachnik.

Jej utwór "Tańczę" Allan Krupa zrealizował razem z raperem Nerwusem, z którym tworzy duet producencki. Piosenka dla Lori niczym nie przypomina jednak ich dotychczasowych rapowych produkcji. Zachowany w wakacyjnym klimacie utwór przywołuje na myśl raczej utwory Bryskiej czy Sanah, niż dotychczasowe single Allana. Utwór "Tańczę" jest optymistycznym, mocno instrumentalnym utworem na lato. Premiera telewizyjna odbędzie się już 29 maja w "Dzień dobry TVN". W programie Lory wystąpi z piosenką, a wcześniej razem z Allanem zasiądzie na kanapie, by opowiedzieć o ich współpracy i dalszych muzycznych planach.

Zobaczcie teledysk do piosenki Lori "Tańczę". Zdolny z Allana producent?