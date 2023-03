Allan Krupa wyjedzie do USA?! Syn Edyty Górniak rozważa emigrację

Allan Krupa rozważa wyjazd z Polski do Stanów Zjednoczonych. Tam zrobi karierę rapera?

Allan Krupa to dorosły już syn Edyty Górniak. Chociaż jeszcze kilka lat temu wydawało się, że zostanie żołnierzem, teraz marzy mu się kariera rapera i nagrywa już nawet swoje utwory pod pseudonimem Enso. Niedawno Allan Krupa obchodził swoje dziewiętnaste urodziny w towarzystwie mamy i ukochanej. Gdzie będzie spędzał dwudzieste? Czyżby nie w Polsce, a w USA?! Allan Krupa poczynił szokujące dla wielu fanów wyznanie w jednym z najnowszych wywiadów. Syn Edyty Górniak stwierdził, że rozważa wyjazd z Polski do Stanów Zjednoczonych. Tam zrobi wymarzoną karierę rapera? Co dokładnie powiedział Allan Krupa w rozmowie z JatrząbPost?

"Jak ustabilizuję się porządnie finansowo, to nic nie stoi na przeszkodzie"

Został zapytany przez dziennikarza o to, czy nie myślał o tym, by wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie przecież przez jakiś czas już mieszkał. Przeprowadził się tam jako dziecko z Edytą Górniak po tym, jak jego ojciec Dariusz Krupa spowodował śmiertelny wypadek samochodowy pod wpływem narkotyków. Potem wrócili do Polski. "Nie jestem na to zamknięty. Myślę, że na obecną chwilę jeszcze nie, natomiast jak też ustabilizuję się porządnie finansowo, to nic nie stoi na przeszkodzie. Jak najdzie mnie ochota, żeby się przeprowadzić do Kalifornii, to się przeprowadzę do Kalifornii" - powiedział Allan Krupa.

