Andrzej Grabowski po zmniejszeniu żołądka wcina kluski z ramenem. Morska rybka musiała poczekać

Pierwszy tygodnie wakacji ściągnęły do Trójmiasta kolejne gwiazdy. Andrzej Grabowski (73 l.) przyjechał do Sopotu ze swoją ukochaną, aktorką Aldoną Grochal (71 l.). Nie siedzą sobie jednak na głowach. Gdy aktor miał ochotę coś przekąsić, sam poszedł do restauracji. I wcale nie wybrał rybki. Skusił go gorący chiński ramen.