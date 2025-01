Andrzej Piaseczny przerwał milczenie o ukochanym. Jak dogaduje się z mamą artysty?

"Robię właściwie wszystko, co trzeba tam zrobić"

Andrzej Piaseczny rozpoczął swoja karierę w latach 90. Podbijał nie tylko rynek muzyczny, ale pojawiał się również na ekranie. Widzowie pokochali go szczególnie za rolę Kacpra w serialu "Złotopolscy". W przystojnym gwiazdorze podkochiwały się kobiety z całej Polski.

Sam artysta konsekwentnie milczał na temat swojego życia uczuciowego. Łączono go jednak z wieloma znanymi pięknościami. Kilka lat temu wyznał, że jest w szczęśliwym związku, ale nie powiedział z kim.

Po ponad dwóch dekadach milczenia, w wieku 50. lat Andrzej Piaseczny dokonał coming outu. W rozmowie z Radiem Zet wyznał, że jest homoseksualistą. Dodał również, że jego nowa piosenka "Miłość", w której słowa dotyczą relacji z mężczyzną, jest opowieścią o nim samym.

Andrzej Piaseczny przerwał milczenie o ukochanym

O ukochanym Andrzeja Piasecznego wiadomo niewiele. O tym, kim jest partner muzyka, wygadał się kiedyś jego znajomy, znany m.in. z programu "Googlebox" Mariusz Kozak. Ukochany Piaska miał sprawiać wrażenie skrępowanego. Nie jest on osobą, którą ciągnie do show-biznesu. Podobnie do znanego partnera ceni sobie prywatność.

Jest pewna granica, której staram się trzymać i nie jest to kwestia chowania się i wstydu, po prostu myślę, że trzeba tę prywatność jakoś chronić - mówił niedawno Piaseczny w rozmowie z Karoliną Motylewską.

Nie tylko nie pojawiają się razem na ściankach, ale wyprowadzili się również ze stolicy do niewielkiej miejscowości. Chociaż mieszkają na słynącej z konserwatyzmu kieleckiej wsi, lokalna społeczność przyjęła ich ze spokojem i szacunkiem. Od pewnego czasu towarzyszy im również matka wokalisty, pani Alicja. Niedawno obchodzili wspólnie swoje urodziny.

W rozmowie z portalem JastrząbPost, Andrzej Piaseczny opowiedział nieco więcej o ich codzienności oraz relacji, jaka łączy jego ukochanego z mamą piosenkarza.

Nie ma tam naprawdę nic dziwnego, nic fantastycznego, nic wystrzałowego, żadnych fajerwerków. Jesteśmy po prostu dobrą, fajną, kochającą się rodziną. I to jest najważniejsze - zaznaczył.

