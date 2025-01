Mama Andrzeja Piasecznego świętuje z synem urodziny. "Jak koziorożec z koziorożcem"

Andrzej Piaseczny, to artysta, którego twórczość od lat cieszy się ogromnym uznaniem w Polsce. W ostatnich dniach piosenkarz obchodził swoje urodziny, a zdjęcie z celebracji, które opublikował w mediach społecznościowych, wywołało poruszenie wśród jego fanów. Liczba na torcie mocno zaskoczyła internautów. Widniało tam bowiem świeczkowe 141. Skąd taki wiek u artysty, który skończył właśnie 54 lata, w co również trudno uwierzyć?! Piasek wciąż wygląda młodo i promiennie, a jego energia sceniczna zdaje się przeczyć upływowi czasu.

Nie przegap: Piasek w święta zdecydował, że już czas. Pokazali się razem! Andrzej Piaseczny promienieje

Piasek świętuje w rodzinnym gronie. Mama wokalisty zachwyca

Piasek podzielił się z obserwatorami na Instagramie migawkami z kameralnych obchodów urodzin. Jak sam podkreślił, spędził ten dzień w gronie najbliższych, ceniąc ciepłą, rodzinną atmosferę. W tle można było zobaczyć stylowe wnętrza domu wokalisty. Urodziny obchodził zaś wspólnie z mamą. Pani Alicja 4 stycznia obchodziła swoje 87. urodziny. Razem kończyli więc 141 lat. Ponieważ rocznice ich urodzin dzieli zaledwie dwa dni, tradycyjnie już świętują razem, a na torcie zawsze podają zsumowany wiek obojga. Mama Andrzeja Piasecznego wyglądała w tym dniu bardzo elegancko w białym garniturze i łososiowym topie. Do tego wręcz zarażała promiennym uśmiechem.

Między 4 a 6 zawsze świętujemy. Jak to koziorożec z koziorożcem, nie zawsze tak słodko, ale zawsze z miłością.

- czytamy w poście. A warto wiedzieć, że koziorożce to osoby ambitne, odpowiedzialne i wytrwałe, które z determinacją dążą do swoich celów. Cenią praktyczność, tradycję i stabilność, a w relacjach są lojalne i oddane. Choć mogą wydawać się powściągliwe, w głębi duszy mają wrażliwe serce i doskonałe, choć sarkastyczne, poczucie humoru. Wypisz, wymaluj Piasek :).

Zobacz też: Piasek nie mógł wytrzymać i w końcu pojawił się z NIĄ. Ludzie aż wstrzymali oddech

Piasek skończył 54 lata. Znakomicie wygląda i nie zwalnia tempa

Andrzej Piaseczny nie zwalnia tempa. Artysta jest aktywny zarówno na scenie muzycznej, jak i w telewizji. Niedawno wydał nowy album "Jeszcze zanim święta", który zdobył uznanie krytyków i fanów. Piasek regularnie koncertuje, a jego występy w programach takich jak „The Voice Senior” przypominają, że jest nie tylko świetnym wokalistą, ale także osobą pełną charyzmy i poczucia humoru. W wywiadach artysta wielokrotnie wspominał, że dużą wagę przykłada do zdrowego stylu życia. Regularnie ćwiczy, dba o dietę i unika nadmiernego stresu. Jednak, jak sam przyznał, jego młodzieńczy wygląd to również zasługa genów oraz podejścia do życia. Patrząc na 87-letnią panią Alicję, co do genów nie mamy żadnych wątpliwości.

Andrzej Piaseczny miał chłodne relacje z ojcem. Wszystko zmieniło się tuż przed jego śmiercią Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.