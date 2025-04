Andrzej Piaseczny właśnie ogłosił i pokazał! "Odfruwamy". Ważny czas w życiu prywatnym Piaska

Gorąca noc męża Kaczorowskiej. Namiętny Maciej Pela szalał z uczestniczką znanego programu! Co on robił z tym językiem?! Zdjęcia

Andrzej Piaseczny coming out, związek

Andrzej Piaseczny to postać, która ma wielu fanów wśród ludzi z kilku pokoleń Polaków. Wokalista wielką karierę rozpoczął w latach 90. i szybko stał się prawdziwym idolem nastolatek. Siłą rzeczy zawsze ogromne zainteresowanie mediów wzbudzało życie prywatne wokalisty. Piasek swego czasu pokazał się na okładce jednego z magazynów z pewną kobietą o imieniu Mirka, która - jak mówił - była jego partnerką. Mimo to latami plotkowano o tym, że artysta jest gejem. W końcu niespodziewanie Andrzej Piaseczny zdecydował się na coming out i ujawnił, że jest osobą LGBT. Wyznał też, że jest w szczęśliwym związku. Do tej pory jednak nie zdecydował się pokazać swojego partnera, choć zdarzało mu się mówić o nim w wywiadach. W rozmowie z Pomponikiem Piasek ujawnił na przykład, jak wyglądają jego poranki z ukochanym.

Zbieramy się na śniadanie nie wcześniej niż o 10.30 - chyba że muszę gdzieś wyjechać bardzo rano, wtedy uzgadniamy, czy jest sens podnosić się tak wcześnie. Zaczynamy od przytulania się, nie od śniadania. Serdecznie polecam

- rekomendował Andrzej Piaseczny. Z kolei kolega piosenkarza - znany z programu "Gogglebox. Przed telewizorem" Mariusz Kozak - poznał partnera Piaska i zdradził, że jest on nieśmiały. Mężczyzna ma też świetne relacje z matką gwiazdora.

Mama na Dzień Dziecka zadzwoniła i najpierw złożyła życzenia mnie, a potem mojemu partnerowi

- zdradził kiedyś Andrzej Piaseczny w rozmowie z magazynem "Replika".

Piasek ma ważną wiadomość dotyczącą życia prywatnego. Nagranie z Andrzejem Piasecznym z lotniska

Właśnie nadeszły kolejne informacje dotyczące życia prywatnego Piaska. Na specjalnym nagraniu, które ukazało się na Instagramie, artysta ogłosił ważną wiadomość i pokazał kadry z lotniska.

Piasek nie ukrywa partnera! Wiemy, jak Andrzej Piaseczny nazywa ukochanego

No i odfruwamy. Na profilu kilka wspominek, wspominków czy obrazków z ostatnich naszych spotkań z poprzedniego miesiąca. Myślę, że po powrocie, tak jak napisałem, będzie równie sympatycznie. Wyłączam się na razie, wszystkiego dobrego

- zwrócił się do fanów Andrzej Piaseczny. Z kolei w tekście wokalista uspokoił ich, że do nich powróci.

W sumie zaraz po powrocie wsiadamy do samochodu z piosenką na ustach i jedziemy znów do Was... Czekam na to dokładnie tak samo, jak czekałem na chwilę wakacji. Tym razem będzie podróżniczo niemal, żeby jak najwięcej zobaczyć, ale.. o tym kilka obrazków jeszcze nadam. Świąt dobrych też jeszcze za wcześnie. Wszystko w swoim czasie. Odfruwamy

- zakomunikował Piasek.

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniał się Andrzej Piaseczny, znany też jako Piasek

