Piasek nie ukrywa partnera! Wiemy, jak Andrzej Piaseczny nazywa ukochanego

Piasek zrobił coming out. Andrzej Piaseczny jest osobą LGBT

Piasek przez lata nie mówił o swojej orientacji psychoseksualnej. Plotki na temat tego, ze jest osoba LGBT jednak krążyły chyba od początku jego wielkiej kariery scenicznej. W 2021 roku nastąpił przełom - Andrzej Piaseczny w wywiadzie radiowym zrobił coming out przy okazji rozmowy o swojej nowej piosence. Wokalista ujawnił także, że ma partnera. Mężczyznę poznał m.in. Mariusz Kozak, znany m.in. z telewizji TTV. - Był bardzo nieśmiały i mówił do mnie: proszę pana. Mówię: "kurde, nie mów do mnie per pan" - zdradził celebryta w rozmowie z portalem Plotek.pl. Sam Andrzej Piaseczny opowiadał o tym, że mieszka z partnerem w małej miejscowości. - Tam nie da się postawić muru, za którym nic nie widać. Chodzimy na zakupy, jesteśmy widoczni, mojego partnera się rozpoznaje i to nie wywołuje emocji - mówił w rozmowie z portalem Wprost.pl. W innym wywiadzie Piasek zdradził, jak wyglądają jego poranki z ukochanym. Raczej nie są one typowe.

Zbieramy się na śniadanie nie wcześniej niż o 10.30 - chyba że muszę gdzieś wyjechać bardzo rano, wtedy uzgadniamy, czy jest sens podnosić się tak wcześnie. Zaczynamy od przytulania się, nie od śniadania. Serdecznie polecam

- wyjawił Pomponikowi piosenkarz.

Andrzej Piaseczny przerwał milczenie o ukochanym. Jak dogaduje się z mamą artysty?

Andrzej Piaseczny nie ukrywa ukochanego. Tak Piasek nazywa partnera

Andrzej Piaseczny - mimo że czasem mówi o swoim ukochanym - nie pokazuje się z nim publicznie. Jak sam twierdzi, nie ma to nic wspólnego z ukrywaniem.

W ogóle nikogo nie ukrywam nigdzie. Bo dlaczego? To jest tak, że nie mamy obowiązku tego robienia

- podkreślił Piasek. Dodał także, że zachowanie anonimowości przez partnera nie było decyzją artysty. Przy okazji wyszło na jaw to, że swojego ukochanego nazywa "przyjacielem".

Nie, to nie ja tak wybrałem. Poza tym ten wybór należy do każdego z nas. I również do mojego przyjaciela, więc to nie jest ukrywanie, uwierz mi

- zdecydowanie zaznaczył Andrzej Piaseczny w rozmowie z Pomponikiem.

W galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniał się Andrzej Piaseczny, czyli popularny Piasek

Sonda Czy osoby LGBT w Polsce są dyskryminowane? Tak Nie Nie wiem

Autor: