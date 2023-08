Chłopak Piaska mówił "proszę pana"! Kim jest partner Andrzeja Piasecznego?

Andrzej Piaseczny o partnerze. Gwiazdor Sopot Festival mówi o "przyjemnym związku"

Piasek zanim dokonał coming outu był przez jakiś czas w związku ze starszą od siebie kobietą o imieniu Mirka. Razem z nią gwiazdor Sopot Festival wychowywał jej dzieci, za które czuł się odpowiedzialny. Andrzej Piaseczny został zapytany o ten związek przez Mariusza Kozaka z telewizji TTV. - Jestem tylko człowiekiem i poszukiwałem siebie - wyznał piosenkarz. W rozmowie z portalem Wprost.pl Piasek zdradził, że nie jest "człowiekiem samotnym". - Moja relacja jest przyjemnym związkiem, który trwa od kilku lat i liczę na to, że to się uchowa. Mieszkam w małej społeczności, tam nie da się postawić muru, za którym nic nie widać - zwrócił uwagę Andrzej Piaseczny, który jest gwiazdą tegorocznego Sopot Festival. Kim jest chłopak Piaska? Muzyk przedstawił ostatnio Kacpra, który jest jego partnerem, ale... na scenie. A partner z życia prywatnego?

Kim jest partner Piaska? Poznał go dziennikarz, przyjaciel Andrzeja Piasecznego

Andrzej Piaseczny, jeden z artystów występujących, na Sopot Festival, do tej pory nie przedstawił swojego chłopaka. Poznać go zdołał jednak wspominany Mariusz Kozak, który od dawna przyjaźni się z Piaskiem. Dziennikarz spotkał partnera Andrzeja Piasecznego podczas jednego z koncertów. Doszło do nieco zabawnej sytuacji. Co zrobił ukochany piosenkarza? - Był bardzo nieśmiały i mówił do mnie: proszę pana. Mówię: "kurde, nie mów do mnie per pan" - opowiadał Mariusz Kozak w rozmowie z portalem Plotek.pl. Wiemy też, że partnera Piaska znakomicie traktuje mama gwiazdy Sopot Festival. - Mama na Dzień Dziecka zadzwoniła i najpierw złożyła życzenia mnie, a potem mojemu partnerowi. To było… Ach, widzisz, od razu się wzruszam - mówił Andrzej Piaseczny dziennikarzowi magazynu "Replika".

