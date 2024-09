Parę godzin temu w mediach pojawiła się bardzo smutna wieść. Felicjan Andrzejczak nie żyje. Członek zespołu "Budki Suflera" znany głównie z piosenki "Jolka, Jolka pamiętasz". Pożegnał go już współtwórca zespołu, Krzysztof Cugowski. Wspomniał go również Andrzej Rybiński.

Zobacz też: Nie żyje Felicjan Andrzejczak. Odszedł w wieku 76 lat

Andrzej Rybiński wspomina Felicjana Andrzejczaka

Andrzej Rybiński to jeden z bardziej znanych polskich muzyków. Gwiazdor w rozmowie z portalem pomponik.pl wyjawił, co sądzi o nieżyjącym już Felicjanie Andrzejczaku.

"To jest bardzo duża strata, bardzo smutna informacja, która się pojawiła przed chwilą. Był dla mnie w ogóle bardzo dobrym kolegą. Przed laty graliśmy wspólnie bardzo, bardzo wiele koncertów. Darzyliśmy się wielką sympatią. (...) Miał dobre serce, naprawdę. To nie jest takie tylko gadanie, ale po prostu to był kolega, który miał dużo takiej w ogóle empatii w sobie" - wyjawił portalowi Rybiński.

Zobacz też: Znany muzyk żali się na swoją emeryturę. Andrzejowi Rybińskiemu bez koncertów nie wystarczyłoby nawet na to!

Andrzej Rybiński w dalszej części rozmowy z dziennikarzami pomponik.pl wyjawił, że najbliższym Andrzejczaka przekazuje kondolencje.

"Jestem w smutku i przekazuje olbrzymie pozdrowienia dla rodziny i kondolencje oczywiście, bo to słowa nic nie zmienią, ale też świadomość, że ktoś jest z kimś [myślami - przyp. red.] to jest..." - podsumował Rybiński.

Zobacz też: Felicjan Andrzejczak i historia wielkiej miłości. Muzyk ponad pół wieku spędził u boku ukochanej Jadwigi

Andrzej Rybiński oraz Felicjan Andrzejczak widzieli się pod koniec sierpnia w Sopocie

Andrzej Rybiński oraz Felicjan Andrzejczak ostatnio widzieli się na "Top Of The Top – Festival Sopot 2024". Felicjan Andrzejczak wystąpił w środę - 21.08.24 podczas koncertu "MUZYKA TO COŚ, CO NAS ŁĄCZY", z kolei Andrzej Rybiński w Sopocie pojawił się w czwartek 22.08.24 na wydarzeniu "LEGENDY POLSKIEJ MUZYKI". Panowie z pewnością się wtedy spotkali.

Zobacz też: Oto historia kultowej piosenki "Jolka, Jolka, pamiętasz". Mało kto wie, kim była tytułowa Jolka

Zobacz naszą galerię: Andrzej Rybiński - napędza mnie miłość

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie Sam/sama nie wiem...